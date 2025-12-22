KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„Az idei karácsony más lesz” – agydaganattal küzd az ötgyermekes Petra

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 18:00
Csak a halászlé marad a régi. Az agydaganattal küzdő Petra életében az idei karácsony egészen más lesz, mint az eddigiek.

Agydaganattal küzd Szabó-Varga Petra. Egyetlen álma, hogy ismét egészséges lehessen. A 33 éves, ötgyermekes mezőcsáti anyuka élete egyik napról a másikra változott meg.

Zsibbadást éreztem a fejemben. Először semmi komolyra nem gondoltam, de az orvosok által felállított diagnózis sokkolt. Megállapították, hogy egy 3,7 centiméteres agydaganat van a fejemben. Azóta az életem a fejem tetejére állt, és szinte minden napom a betegséggel vívott harcomról szól

– mondja elcsukló hangon Petra, aki azóta az életéért küzd, és minden nap kezelésekre utazik Debrecenbe. Hosszú és anyagilag megterhelő út vezet a mezőcsáti anyuka gyógyulásáig. A különleges étrend, és a rengeteg utazás hatalmas terhet jelent a család számára.

Petra számára a karácsonyban csak a halászlé lesz a régi

Sosem adjuk fel, és a végsőkig kitartunk. Először sugárkezeléseken kellett részt vennem, amit három hónap múlva kemoterápia követett, és mellette gyógyszeres kezelést is kapok. Ez nagyon megterheli a szervezetem, már a hajam is kihullott, és a karjaim is nagyon fájnak. Ha emlékezni szeretnék a betegséget megelőző önmagamra, akkor parókát kell felvennem, mert csak úgy néz vissza a tükörből az régi arcom

– sóhajt fel a fiatal nő, aki elárulja, hogy a következő, harmadik kemoterápiás kezelésre december 29-én kell mennie Debrecenbe. Petrában a remény tartja az erőt, és az élete előre láthatóan május végéig a kórházról és a kezelésekről fog szólni.

Erősnek érzem magam, mert életem legnagyobb harcában győzni szeretnék. A családom mindenben mellettem van, és támogat. Az idei karácsony azonban más lesz, mint az eddigiek. Csak a halászlé lesz a régi, mert az elmaradhatatlan kelléke az ünnepnek, de most semmi sem lesz ugyanolyan, hiszen az állapotom egyik pillanatról a másikra is képes romlani

– zárja a beszélgetést a fiatal nő, aki bízik benne, hogy a következő esztendő a gyógyulást hozza meg számára, és maga mögött hagyhatja a küzdelmeket, és az élete végre visszatérhet a régi nyugodt kerékvágásba.

Ha segíteni akarsz Petrának, akkor ITT tudod felvenni a kapcsolatot a családdal! 

 

