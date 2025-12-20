Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orvosi hiba mentette meg egy nő életét, nagy szerencséje volt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 14:00
Egy ajándékutalvány indította el az egész történetet.

Pajzsmirigyrákja van egy fiatal nőnek, azonban érdekes módon derült fény a betegségére. Minden egy beltéri ejtőernyőzéssel kezdődött, amelyet még ajándékba kapott a testvérétől. Az élete felfordult, de hálás, hogy egy különleges esemény derített fényt a rejtőzködő betegségére.

Beltéri ejtőernyőzés leplezte le a pajzsmirigyrákot
Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Pajzsmirigyrák, ejtőernyőzés és rosszul beállított MRI

Katie Tombs még 2018-ban egy fiókot rendezgetve rábukkant egy beltéri ejtőernyőzésre szóló utalványra, amelyet bátyja adott neki – egy elfeledett ajándék az előző évből. Látta, hogy a felhasználásig még három hét van hátra, így foglalt egy időpontot. Néhány héttel később Katie éles fájdalommal ébredt a karjában, és rájött, hogy nem tudja a feje fölé emelni. Azt hitte, hogy ejtőernyőzés közben sérült meg, ezért fizikoterápiás kezelésre jelentkezett, hogy megvizsgálják, mielőtt külföldre utazik.  

A fizikoterapeuta érezte, hogy valami nem stimmel, és sürgette, hogy csináltasson MRI-t, hátha valami baj van a gerincével. Gyorsan szakorvoshoz jutott, és telefonon kapta meg az MRI eredményét: a gerincével semmi probléma nem volt, viszont találtak valami mást. Véletlen egybeesésként az MRI-gép kissé rosszul volt beállítva, így Katie nyakának egy kis részét is rögzítette a háta mellett. A vizsgálat egy kis csomót mutatott ki a nyakán – ami teljesen független volt a karfájdalmától. Pajzsmirigyrák volt. 

Fogalmam sem volt, mi lehet az, és nem tudtam, milyen fontos szerepet játszik a pajzsmirigy a szervezetben – mindenre hatással van

– mondta Katie. A csomó nem volt látható, Katie-nek nem voltak más tünetei, és a családjában sem fordult elő ez a betegség.

Péntek volt, az utolsó munkanapom [miután felmondtam], és már kiköltöztünk a lakásunkból, hogy ideiglenesen a bátyámnál lakjunk. 10 órakor elmentem az eredményekért. Élesen emlékszem rá: „Rákos vagy”

– mondta Katie. Ami pezsgővel és búcsúüzenettel kísért búcsúnapnak kellett volna lennie, Katie számára felejthetetlen nap lett. 

A munkaadóm azonnal visszahelyezett, így megtarthattam a magánegészségügyi biztosításomat, és az Egyesült Királyságban maradhattam a szükséges hat hónapos kezelés idejére

– mondta. 

Mindkét pajzsmirigyét el kellett távolítani

Egy szakorvoshoz irányították, aki CT-vizsgálatot és biopszia elvégzését rendelte el a csomón, ami megerősítette a gyanújukat. 27 évesen Katie-nél papilláris pajzsmirigyrákot diagnosztizáltak – ez a leggyakoribb típus, amely jól reagál a kezelésre. Az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy a rák átterjedt a nyak nyirokcsomóira is. 

Őszintén szólva, nem voltam rémült. Ijesztő volt, és el is sírtam magam, de jó kezekben voltam. És hiszem, hogy minden okkal történik – ezt meg kellett találni. Ha nem találtam volna meg azt a beltéri ejtőernyőzésre szóló utalványt, ha nem mentem volna el a fizikoterapeutához, vagy ha a szkenner megfelelően lett volna beállítva, soha nem fedezték volna fel.

 

Katie teljes pajzsmirigy-eltávolításon esett át, valamint jobb nyaki diszekción, hogy eltávolítsák a daganatot és az érintett sejteket. Radioaktív jódkezelést is kapott, amelyet hónapokig tartó megfigyelés és lábadozás követett. A folyamat hat hónapig tartott. Most, pajzsmirigy nélkül élve, Katie naponta gyógyszert szed – ami állandóan emlékezteti őt a 20-as éveiben vívott küzdelmére.  

Az élet a pajzsmirigyrák után is folytatódik, és a gyógyulás nem ér véget a kezelés befejezésével. Az utána következő időszak változtatja meg az életedet, és a figyelmet a fizikai, mentális és lelki egészségre és jóllétre irányítja. Újra felfedeztem az örömöt és a hálaérzetet a természetben és az új helyeken, ami segített abban, hogy újra kapcsolatba kerüljek önmagammal és az élettel. Ezért örökké hálás leszek

– mondta Katie a Daily Mailnek

 

