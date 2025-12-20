Orvosi hiba mentette meg egy nő életét, nagy szerencséje volt

Pajzsmirigyrákja van egy fiatal nőnek, azonban érdekes módon derült fény a betegségére. Minden egy beltéri ejtőernyőzéssel kezdődött, amelyet még ajándékba kapott a testvérétől. Az élete felfordult, de hálás, hogy egy különleges esemény derített fényt a rejtőzködő betegségére.

Beltéri ejtőernyőzés leplezte le a pajzsmirigyrákot

Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Pajzsmirigyrák, ejtőernyőzés és rosszul beállított MRI

Katie Tombs még 2018-ban egy fiókot rendezgetve rábukkant egy beltéri ejtőernyőzésre szóló utalványra, amelyet bátyja adott neki – egy elfeledett ajándék az előző évből. Látta, hogy a felhasználásig még három hét van hátra, így foglalt egy időpontot. Néhány héttel később Katie éles fájdalommal ébredt a karjában, és rájött, hogy nem tudja a feje fölé emelni. Azt hitte, hogy ejtőernyőzés közben sérült meg, ezért fizikoterápiás kezelésre jelentkezett, hogy megvizsgálják, mielőtt külföldre utazik.

A fizikoterapeuta érezte, hogy valami nem stimmel, és sürgette, hogy csináltasson MRI-t, hátha valami baj van a gerincével. Gyorsan szakorvoshoz jutott, és telefonon kapta meg az MRI eredményét: a gerincével semmi probléma nem volt, viszont találtak valami mást. Véletlen egybeesésként az MRI-gép kissé rosszul volt beállítva, így Katie nyakának egy kis részét is rögzítette a háta mellett. A vizsgálat egy kis csomót mutatott ki a nyakán – ami teljesen független volt a karfájdalmától. Pajzsmirigyrák volt.

Fogalmam sem volt, mi lehet az, és nem tudtam, milyen fontos szerepet játszik a pajzsmirigy a szervezetben – mindenre hatással van

– mondta Katie. A csomó nem volt látható, Katie-nek nem voltak más tünetei, és a családjában sem fordult elő ez a betegség.

Péntek volt, az utolsó munkanapom [miután felmondtam], és már kiköltöztünk a lakásunkból, hogy ideiglenesen a bátyámnál lakjunk. 10 órakor elmentem az eredményekért. Élesen emlékszem rá: „Rákos vagy”

– mondta Katie. Ami pezsgővel és búcsúüzenettel kísért búcsúnapnak kellett volna lennie, Katie számára felejthetetlen nap lett.

A munkaadóm azonnal visszahelyezett, így megtarthattam a magánegészségügyi biztosításomat, és az Egyesült Királyságban maradhattam a szükséges hat hónapos kezelés idejére

– mondta.