Halálos rákdiagnózist kapott a fiatal nő – azután olyan fordulat jött, amire senki sem számított

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 17:00
Lesújtó diagnózist kapott. Ami ezután történt a nővel, az maga a csoda

Paige Suisted, egy 27 éves új-zélandi nő, tavaly áprilisban kapta meg a lesújtó diagnózist: az orvosok 4. stádiumú, rendkívül agresszív asztrocitómát találtak az agyában. A golflabda méretű daganat a teste teljes jobb oldalát lebénította, és a szakemberek úgy ítélték meg, hogy a műtét túl kockázatos lenne. 

Teljesen összeomlott a nő a rákdiagnózis hallatán / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Csoda történt a fiatal nővel

Paige elmondta, hogy a diagnózis pillanatában „sikított és sírt”, és csak arra tudott gondolni, hogy szeretné még látni, ahogy a fiatalabb testvérei felnőnek. A műtét végül azért maradt el, mert 50–50% esély volt arra, hogy teljes bénulást okozna, és elveszítené a beszéd- vagy járásképességét is. 

A halálos diagnózis sokunkat összetört. Azt hittem, meg fogok halni, és senki sem tehet semmit

- árulta el Paige.

A nő így sugárkezelést és kemoterápiát kapott, abban a reményben, hogy a kezelések lassítják a betegség előrehaladását. A közelmúltban azonban meghökkentő eredményt hozott egy új MRI-vizsgálat: a daganat teljesen eltűnt. A szakemberek értetlenül álltak előtte, és „orvosi anomáliának” nevezték a fiatal nő esetét. A szakértők ugyanakkor arra is figyelmeztettek, nem lehet a nőt rákmentesnek nyilvánítani, mert akár mikroszkopikus rákos sejtek is maradhattak az agyának olyan részein, amelyeket a vizsgálat nem mutat ki.  

Paige tavaly akkor kezdett aggódni, amikor a jobb keze ujjainál zsibbadás jelentkezett, ami ezután lassan végigkúszott a karján, majd a lábára is átterjedt. A lány ezután kórházba ment, ahol CT-vizsgálat, lumbálpunkció, MRI-vizsgálatok, végezetül pedig agyi biopszia után állapították meg a betegségét.  

A megterhelő, egy évig tartó sugárkezelés és kemoterápia után Paige most igyekszik visszatérni a normál mindennapokba. A teste jobb oldala továbbra is gyenge, ám folyamatos javulás észlelhető. Mindeközben a Cancer Society nagykövete lett, rádióinterjút adott, és YouTube-csatornát indított, hogy másoknak segítsen, különösen azoknak a fiatal betegeknek, akik úgy érzik, figyelmen kívül hagyják őket - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
