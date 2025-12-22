KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a világ legszexibb nagyija: ez a bombasztikus külsejének titka

nagyi
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 21:00
szexititok
Az 55 éves bombanő nem titkolta, feleannyi idős férfiakat is simán meghódít.
B. V.
A szerző cikkei

Elárulta titkát a világ legszexibb nagyijaként ismert 55 éves Gina Stewart. A dögös középkorú nő, aki több százezres követőtáborral rendelkezik csak az Instagramon, őszintén mesélt arról, milyen módszerrel őrzi meg irigylésre méltó, fiatalos külsejét. 

A vörösbor ekhagyása a világ legszexibb nagyijának a titka.
Teljesen elhagyta az alkoholfogyasztás a dögös nagyi / Fotó: il21 /  Shutterstock 

Ez a titka a világ legszexibb nagyijának 

A titka nem más, mint az, hogy teljesen elhagyta az alkoholt, köztük a vörösbort is. Gina bevallotta, régebben, pláne karácsonykor, ő is szeretett elfogyasztani egy-egy pohárral, mára azonban rájött, az alkohol csak felgyorsítja az öregedést. Arról nem is beszélve, hogy nemrég kiderült, nincs biztonságos alkoholszint, az ital ugyanis összefüggésbe hozható a rákkal és más betegségekkel.

Az alkohol mérgező: megterheli a májat, táplálja a kórokozókat és gátolja a valódi gyógyulást. Hagyd el és ragyogj az ünnepek alatt! 

- jelentette ki a szexi nagyi, hozzátéve, a bor helyett akad más olyan ital is, ami segíthet hangulatosabbá tenni az ünnepeket.

Próbáld ki inkább a fűszeres, forralt szőlőlevet. Fahéj, szegfűszeg, narancsszeletek. Színtiszta karácsonyi öröm, nulla megbánással.

A szexi nagyi egyébként büszkén vállalja, hogy nála jóval fiatalabb férfiak is vonzódnak hozzá - írja a Mirror.

Őszintén szólva rengeteg fiatalabb férfi kedveli az idősebb nőket, valószínűleg több megkeresést kapok a fiatalabb generációtól, mint a sajátomtól. A legidősebb, akivel randiztam, az ötvenes évei végén járt, a legfiatalabb pedig a húszas éveiben volt

- árulta el Gina.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu