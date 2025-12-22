Kitálalt a világ legszexibb nagyija: ez a bombasztikus külsejének titka

Elárulta titkát a világ legszexibb nagyijaként ismert 55 éves Gina Stewart. A dögös középkorú nő, aki több százezres követőtáborral rendelkezik csak az Instagramon, őszintén mesélt arról, milyen módszerrel őrzi meg irigylésre méltó, fiatalos külsejét.

Teljesen elhagyta az alkoholfogyasztás a dögös nagyi / Fotó: il21 / Shutterstock

Ez a titka a világ legszexibb nagyijának

A titka nem más, mint az, hogy teljesen elhagyta az alkoholt, köztük a vörösbort is. Gina bevallotta, régebben, pláne karácsonykor, ő is szeretett elfogyasztani egy-egy pohárral, mára azonban rájött, az alkohol csak felgyorsítja az öregedést. Arról nem is beszélve, hogy nemrég kiderült, nincs biztonságos alkoholszint, az ital ugyanis összefüggésbe hozható a rákkal és más betegségekkel.

Az alkohol mérgező: megterheli a májat, táplálja a kórokozókat és gátolja a valódi gyógyulást. Hagyd el és ragyogj az ünnepek alatt!

- jelentette ki a szexi nagyi, hozzátéve, a bor helyett akad más olyan ital is, ami segíthet hangulatosabbá tenni az ünnepeket.

Próbáld ki inkább a fűszeres, forralt szőlőlevet. Fahéj, szegfűszeg, narancsszeletek. Színtiszta karácsonyi öröm, nulla megbánással.

A szexi nagyi egyébként büszkén vállalja, hogy nála jóval fiatalabb férfiak is vonzódnak hozzá - írja a Mirror.

Őszintén szólva rengeteg fiatalabb férfi kedveli az idősebb nőket, valószínűleg több megkeresést kapok a fiatalabb generációtól, mint a sajátomtól. A legidősebb, akivel randiztam, az ötvenes évei végén járt, a legfiatalabb pedig a húszas éveiben volt

- árulta el Gina.