Megszakad a szív: egy évvel a diagnózis felállítása után hunyt el az ifjú férj

Egy férfi megrázó csatáról számolt be, amelyet egy agresszív agydaganat ellen vívott, és, mint mondta, a diagnózis előtti első tünet meglehetősen szokatlan volt.

Diagnózisa után alig egy évvel ragadta el az agydaganat a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Nem sokkal a diagnózisa után hunyt el a fiatal férfi

Egy belfasti tanár, Matthew Starkey egész élete fenekestől felfordult, amikor megtudta, hogy egy olyan betegségben szenved, amely kegyetlenül meg fogja rövidíteni az életét. Matthew a Stand Up to Cancer UK jótékonysági szervezeten keresztül osztotta meg a történetét, és árulta el, hogy a harmincas évei elején még aktív fiatalnak tartotta magát. Rendszeresen focizott, edzőterembe járt és sétált, mielőtt szembesült a szörnyű diagnózissal.

Egészséges életmódja ellenére a férfinél 2024-ben glioblasztómát diagnosztizáltak, amely egy ritka és gyorsan növekvő agydaganat. Ekkor közölték vele az orvosai azt is, hogy csupán két éve maradt hátra, ám a további vizsgálatok után a prognózis egyre lesújtóbb lett, és végül már csak egy évet adtak neki.

Agydaganatom van, de elsődlegesen a gerincvelőmön növekszik

- árulta el Matthew.

Az egész életem a feje tetejére állt abban a pillanatban, hihetetlenül fel voltam háborodva. Nagyon igazságtalannak éreztem

- vallotta be a férfi őszintén, mit érzett, amikor megtudta, mennyire kevés ideje maradt már csak hátra.

Matthew kiemelte azt a tünetet is, ami a testében teljesen máshol jelentkezett, mint ahol a daganat elhelyezkedett, és ami ráébresztette arra, valami nincsen rendben. 2024 novemberében, közvetlenül a diagnózisa előtt, a férfi egy duzzanatot vett észre a lábán, amit először csak a focira fogott.

Feltűnt, hogy sántítok focizás közben. Az öregedésnek és annak tulajdonítottam az egészet, hogy a 30-as éveimben járok, de gyakorlatilag kezdtem elveszíteni az irányítást a jobb lábam felett

- tette hozzá, kiemelve:

A lábam kibicsaklott alattam, és valahogy a földre zuhantam. Kórházba kerültem, és addigra már kerekesszékben ültem. Elvégezték a vizsgálatot, ami után azt éreztem, az orvosok és a nővérek egy kicsit másképp néznek rám.

Matthew ezt követően megkapta a diagnózist: ezután rögtön arra kezdett koncentrálni, hogy rövid idő alatt rendezze az életét, így elkezdte megszervezni az esküvőjét a barátnőjével, Carrie-vel. A pár 2025 júniusában házasodott össze, amit a feleség - ugyancsak a jótékonysági szervezeten keresztül -, élete egyik legboldogabb napjaként emlegetett:

Egyáltalán nem árnyékolta be azt a napot a rák. Kizárólag az ünneplés pillanata volt.

Matthew azonban mindössze hat héttel a boldogító igen kimondása után, 32 éves korában elhunyt. Kevesebb mint egy évvel a diagnózis után, 2025. augusztus 3-án vesztette el a csatát a rákkal szemben - írta meg az Unilad.