Megszakad a szív: egy évvel a diagnózis felállítása után hunyt el az ifjú férj

Egy férfi megrázó csatáról számolt be, amelyet egy agresszív agydaganat ellen vívott, és, mint mondta, a diagnózis előtti első tünet meglehetősen szokatlan volt.
Egy belfasti tanár, Matthew Starkey egész élete fenekestől felfordult, amikor megtudta, hogy egy olyan betegségben szenved, amely kegyetlenül meg fogja rövidíteni az életét. Matthew a Stand Up to Cancer UK jótékonysági szervezeten keresztül osztotta meg a történetét, és árulta el, hogy a harmincas évei elején még aktív fiatalnak tartotta magát. Rendszeresen focizott, edzőterembe járt és sétált, mielőtt szembesült a szörnyű diagnózissal.
Egészséges életmódja ellenére a férfinél 2024-ben glioblasztómát diagnosztizáltak, amely egy ritka és gyorsan növekvő agydaganat. Ekkor közölték vele az orvosai azt is, hogy csupán két éve maradt hátra, ám a további vizsgálatok után a prognózis egyre lesújtóbb lett, és végül már csak egy évet adtak neki.
Agydaganatom van, de elsődlegesen a gerincvelőmön növekszik
- árulta el Matthew.
Az egész életem a feje tetejére állt abban a pillanatban, hihetetlenül fel voltam háborodva. Nagyon igazságtalannak éreztem
- vallotta be a férfi őszintén, mit érzett, amikor megtudta, mennyire kevés ideje maradt már csak hátra.
Matthew kiemelte azt a tünetet is, ami a testében teljesen máshol jelentkezett, mint ahol a daganat elhelyezkedett, és ami ráébresztette arra, valami nincsen rendben. 2024 novemberében, közvetlenül a diagnózisa előtt, a férfi egy duzzanatot vett észre a lábán, amit először csak a focira fogott.
Feltűnt, hogy sántítok focizás közben. Az öregedésnek és annak tulajdonítottam az egészet, hogy a 30-as éveimben járok, de gyakorlatilag kezdtem elveszíteni az irányítást a jobb lábam felett
- tette hozzá, kiemelve:
A lábam kibicsaklott alattam, és valahogy a földre zuhantam. Kórházba kerültem, és addigra már kerekesszékben ültem. Elvégezték a vizsgálatot, ami után azt éreztem, az orvosok és a nővérek egy kicsit másképp néznek rám.
Matthew ezt követően megkapta a diagnózist: ezután rögtön arra kezdett koncentrálni, hogy rövid idő alatt rendezze az életét, így elkezdte megszervezni az esküvőjét a barátnőjével, Carrie-vel. A pár 2025 júniusában házasodott össze, amit a feleség - ugyancsak a jótékonysági szervezeten keresztül -, élete egyik legboldogabb napjaként emlegetett:
Egyáltalán nem árnyékolta be azt a napot a rák. Kizárólag az ünneplés pillanata volt.
Matthew azonban mindössze hat héttel a boldogító igen kimondása után, 32 éves korában elhunyt. Kevesebb mint egy évvel a diagnózis után, 2025. augusztus 3-án vesztette el a csatát a rákkal szemben - írta meg az Unilad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.