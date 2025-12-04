Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meggyilkolták az élő Barbie babát? 27 plasztikai műtéte volt halála előtt

influenszer
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 21:00
gyilkossághaláleset
Rejtélyes körülmények között halt meg az influenszer, aki közel 30 műtéten esett át, hogy teljesen átalakuljon. Az élő Barbieként emlegetett nő családja most új vizsgálatot tervez indíttatni, miután felmerült a gyilkosság gyanúja.

Az élő Barbieként elhíresült influenszer rejtélyes halálát a családja által indított kampányt követően lehetséges gyilkosságként vizsgálják. A tartalomgyártó élete során közel 30 plasztikai műtéten esett át, hogy úgy nézhessen ki, mint a játékbaba.

Barbara Jankavskit megölték? Az élő Barbie szülei szerint igen
Barbara Jankavskit megölték? Az élő Barbie szülei szerint igen  Fotó: YouTube

A zsaruk szerint drog okozta az élő Barbie halálát

A 31 éves Barbara Jankavski a rendőrség szerint kokainfogyasztás után szívrohamban halt meg. Viszont a magát Boneca Desumana névre keresztelő nő ügye szenzációs fordulatot vett, mivel egy új, az emberi élet elleni szándékos bűncselekményekre, köztük emberölésre és csecsemőgyilkosságra szakosodott bíróság készen áll átvenni a folyamatban lévő nyomozást. Emellett az is felmerült, hogy Barbara holttestét exhumálhatják, hogy új boncolást végezhessenek rajta.

Az 57 000 Instagram-követővel rendelkező tartalomgyártót november 2-án találták meg holtan egy São Pauló-i ügyvéd otthonában. Az 51 éves férfit a helyiek Renato de Vitto néven emlegették, állítása szerint szexuális együttlét céljából bérelte fel a tartalomgyártót, és az egész napot együtt töltötték, mielőtt meghalt.

A rendőröknek beismerte az ügyvéd, hogy mindketten drogoztak, mielőtt Barbara elaludt mellette, miközben tévét néztek. Azt mondta, kilenc percig próbálta újraéleszteni, mielőtt mentőt hívott. A rendőrség további két személyt is kihallgatott, akik a nap folyamán a házban voltak. Az egyik a háztulajdonos egyik barátnője volt, aki azt mondta a rendőrségnek, hogy az elhunyt nő egy kora reggeli esésben megsérült.

Új bíróság veheti át a tartalomgyártó halálának ügyét

A Vara do Juri, az ügyet átvevő szakosodott bíróság új rendőrségi nyomozást rendelhet el, ha nem ért egyet azzal a következtetéssel, hogy Barbara balesetben halt meg.

A hírek szerint az influenszer családját képviselő ügyvédek, akik az új bíróság közbenjárását kérték, azt gyanítják, hogy a nőt megölhették. Állítólag erőszak nyomai voltak a testén, beleértve a nyakán, a lábán és a szemén lévő sérüléseket, amelyeket kezdetben eleinte az eséshez kötöttek.

Barbara szülei azt is fontolgatják, hogy bírósághoz forduljanak a nő holttestének exhumálása érdekében, hogy új boncolást végezhessenek annak megállapítására, hogy halála előtt megütötték vagy megfojtották-e. A hírek szerint a három embert, akik abban a házban tartózkodtak, ahol holtan találták, nem vizsgálták meg igazságügyi szakértők, és mintát sem gyűjtöttek be az influenszer körmei alól, hogy kiderítsék, vannak-e ott más személy bőrének nyomai.

Mindent megtett azért, hogy élő Barbie lehessen

Barbara élete során 27 plasztikai műtéten esett át, annak ellenére, hogy mindössze 31 éves volt. Becslések szerint átszámítva körülbelül 18 millió forintot költött a külseje megváltoztatására, majd nagy hírnévre tett szert a közösségi médiában, részt vett tévéműsorokban és reklámkampányokban. Az élő Barbie még egy másik brazil influenszer, Mauricio Galdio oldalán is feltűnt, aki először 2015-ben került nemzetközi hírekbe, amikor azzal szerzett népszerűséget, hogy megpróbálta élő Ken babává változtatni magát – írta a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu