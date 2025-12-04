Meggyilkolták az élő Barbie babát? 27 plasztikai műtéte volt halála előtt

Az élő Barbieként elhíresült influenszer rejtélyes halálát a családja által indított kampányt követően lehetséges gyilkosságként vizsgálják. A tartalomgyártó élete során közel 30 plasztikai műtéten esett át, hogy úgy nézhessen ki, mint a játékbaba.

Barbara Jankavskit megölték? Az élő Barbie szülei szerint igen Fotó: YouTube

A zsaruk szerint drog okozta az élő Barbie halálát

A 31 éves Barbara Jankavski a rendőrség szerint kokainfogyasztás után szívrohamban halt meg. Viszont a magát Boneca Desumana névre keresztelő nő ügye szenzációs fordulatot vett, mivel egy új, az emberi élet elleni szándékos bűncselekményekre, köztük emberölésre és csecsemőgyilkosságra szakosodott bíróság készen áll átvenni a folyamatban lévő nyomozást. Emellett az is felmerült, hogy Barbara holttestét exhumálhatják, hogy új boncolást végezhessenek rajta.

Az 57 000 Instagram-követővel rendelkező tartalomgyártót november 2-án találták meg holtan egy São Pauló-i ügyvéd otthonában. Az 51 éves férfit a helyiek Renato de Vitto néven emlegették, állítása szerint szexuális együttlét céljából bérelte fel a tartalomgyártót, és az egész napot együtt töltötték, mielőtt meghalt.

A rendőröknek beismerte az ügyvéd, hogy mindketten drogoztak, mielőtt Barbara elaludt mellette, miközben tévét néztek. Azt mondta, kilenc percig próbálta újraéleszteni, mielőtt mentőt hívott. A rendőrség további két személyt is kihallgatott, akik a nap folyamán a házban voltak. Az egyik a háztulajdonos egyik barátnője volt, aki azt mondta a rendőrségnek, hogy az elhunyt nő egy kora reggeli esésben megsérült.

Új bíróság veheti át a tartalomgyártó halálának ügyét

A Vara do Juri, az ügyet átvevő szakosodott bíróság új rendőrségi nyomozást rendelhet el, ha nem ért egyet azzal a következtetéssel, hogy Barbara balesetben halt meg.

A hírek szerint az influenszer családját képviselő ügyvédek, akik az új bíróság közbenjárását kérték, azt gyanítják, hogy a nőt megölhették. Állítólag erőszak nyomai voltak a testén, beleértve a nyakán, a lábán és a szemén lévő sérüléseket, amelyeket kezdetben eleinte az eséshez kötöttek.

Barbara szülei azt is fontolgatják, hogy bírósághoz forduljanak a nő holttestének exhumálása érdekében, hogy új boncolást végezhessenek annak megállapítására, hogy halála előtt megütötték vagy megfojtották-e. A hírek szerint a három embert, akik abban a házban tartózkodtak, ahol holtan találták, nem vizsgálták meg igazságügyi szakértők, és mintát sem gyűjtöttek be az influenszer körmei alól, hogy kiderítsék, vannak-e ott más személy bőrének nyomai.