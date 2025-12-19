Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Viola névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma Mosonmagyaróvárnál: fejsérült férfi zuhant a sínek közé

Mosonmagyaróvár
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 12:00
sínekpolgárőrvasútállomásfejsérülés
A férfi a sínek közé zuhant, súlyosan megsérült. Csodával határos módon nem történt tragédia: társa és a mosonmagyaróvári polgárőrök megmentették.

Nemsokára beköszönt a karácsony, ami sokaknak a meghittséget és a szeretet ünnepét jelenti, míg mások megrögzötten bíznak a karácsonyi csodákban. Az bizonyos, hogy Mosonmagyaróváron egy ilyen történt azzal a férfivel, aki életveszélyes módon zuhant a sínek közé a vasútállomás környékén. Tragédia mégsem történt: egyik barátja és az arra járó polgárőrök ugyanis megmentették az életét. 

A férfi a mosonmagyaróvári vasútállomásnál zuhant a sínek közé
A férfi Mosonmagyaróvárnál zuhant a sínek közé. Esés közben a feje megsérült, barátja és a polgárőrök segítettek rajta    Fotó: Kis-Duna Polgárőr Egyesület/Facebook

Mosonmagyaróvári polgárőrök segítettek a sínek közé zuhant férfin

Információink szerint az ittas állapotban lévő férfi az egyik barátjával ballagott a sínek mentén, amikor egyik pillanatról a másikra a sínek közé zuhant. Sajnálatos módon igencsak szerencsétlenül esett: a fejét annyira beverte, hogy súlyos fejsérülésekkel feküdt a sínek között. Barátja viszont az első sokk után azonnal cselekedett: odarohant, és megpróbálta barátját kirángatni az életveszélyt jelentő sínek közül. Külön szerencse, hogy a közelben voltak a Kis-Duna Polgárőr Egyesület járőröző munkatársai is, akik kiszúrták a veszélyes helyzetet, és ők is rögvest a bajba jutott sérülthöz és a küszködő baráthoz siettek. 

A gyorsaság itt létfontosságú volt: a fejsérült és ittas férfi ugyanis a Győr felé menő, vonatokat fogadó négyes vágány sínpárjai között feküdt. 

A polgárőrök az esetkocsiig kísérték a férfit    Fotó: Kis-Duna Polgárőr Egyesület/Facebook

Szerencsére időben lehúzták a sínekről, a vérző fejsebet azonban már helyben el kellett látni. A polgárőrök viszont nem csupán mentőt hívtak, de a kiérkezésig az elsősegélyben is segítettek. A kiérkező mentők végül átvették az ellátását, úgy tudjuk, hogy a férfit végül kórházba vitték. 

A helyszínen segítséget nyújtottunk, a mentőszolgálat munkatársai a sérültet kórházba szállították kivizsgálásra

 - erősítette meg bejegyzésében a Kis-Duna Polgárőr Egyesület. Úgy tudjuk, hogy a polgárőrök ez alatt végig a férfi mellett maradtak: segítettek felkísérni őt a mentőkocsiig, majd megvárták, hogy elszállítsa őt az esetkocsi. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu