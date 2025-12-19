Dráma Mosonmagyaróvárnál: fejsérült férfi zuhant a sínek közé

Nemsokára beköszönt a karácsony, ami sokaknak a meghittséget és a szeretet ünnepét jelenti, míg mások megrögzötten bíznak a karácsonyi csodákban. Az bizonyos, hogy Mosonmagyaróváron egy ilyen történt azzal a férfivel, aki életveszélyes módon zuhant a sínek közé a vasútállomás környékén. Tragédia mégsem történt: egyik barátja és az arra járó polgárőrök ugyanis megmentették az életét.

A férfi Mosonmagyaróvárnál zuhant a sínek közé. Esés közben a feje megsérült, barátja és a polgárőrök segítettek rajta Fotó: Kis-Duna Polgárőr Egyesület/Facebook

Mosonmagyaróvári polgárőrök segítettek a sínek közé zuhant férfin

Információink szerint az ittas állapotban lévő férfi az egyik barátjával ballagott a sínek mentén, amikor egyik pillanatról a másikra a sínek közé zuhant. Sajnálatos módon igencsak szerencsétlenül esett: a fejét annyira beverte, hogy súlyos fejsérülésekkel feküdt a sínek között. Barátja viszont az első sokk után azonnal cselekedett: odarohant, és megpróbálta barátját kirángatni az életveszélyt jelentő sínek közül. Külön szerencse, hogy a közelben voltak a Kis-Duna Polgárőr Egyesület járőröző munkatársai is, akik kiszúrták a veszélyes helyzetet, és ők is rögvest a bajba jutott sérülthöz és a küszködő baráthoz siettek.

A gyorsaság itt létfontosságú volt: a fejsérült és ittas férfi ugyanis a Győr felé menő, vonatokat fogadó négyes vágány sínpárjai között feküdt.

A polgárőrök az esetkocsiig kísérték a férfit Fotó: Kis-Duna Polgárőr Egyesület/Facebook

Szerencsére időben lehúzták a sínekről, a vérző fejsebet azonban már helyben el kellett látni. A polgárőrök viszont nem csupán mentőt hívtak, de a kiérkezésig az elsősegélyben is segítettek. A kiérkező mentők végül átvették az ellátását, úgy tudjuk, hogy a férfit végül kórházba vitték.

A helyszínen segítséget nyújtottunk, a mentőszolgálat munkatársai a sérültet kórházba szállították kivizsgálásra

- erősítette meg bejegyzésében a Kis-Duna Polgárőr Egyesület. Úgy tudjuk, hogy a polgárőrök ez alatt végig a férfi mellett maradtak: segítettek felkísérni őt a mentőkocsiig, majd megvárták, hogy elszállítsa őt az esetkocsi.