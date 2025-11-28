Most jött: óriási a káosz Budapesten, már a metró se jár

A péntek reggeli csúcsforgalomban drámai pillanatok zajlottak le Budapesten, Kőbánya-Kispesten, a 3-as metró megállójában, egy ember beesett a sínek közé.
Az eset miatt a metrót meg is kellett állítani. A Metropol információi szerint egy ember beesett a sínek közé, a megállót lezárták. A BKK tájékoztatása szerint az M3-as metró helyett Kőbánya-Kispest és a Határ út megállók között pótlóbusz közlekedik.
Frissítés: Úgy tudjuk, mostanra sikerült a balesetben érintett személyt kiemelni a sínek közül. A hatóságok fóliába tekerték, mozogni tud.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.