Most jött: óriási a káosz Budapesten, már a metró se jár

A péntek reggeli csúcsforgalomban drámai pillanatok zajlottak le Budapesten, Kőbánya-Kispesten, a 3-as metró megállójában, egy ember beesett a sínek közé.

Nem jár a metró, a hatóságok lezárták a megállót / Fotó: Zalai hírlap

Nem jár a metró

Az eset miatt a metrót meg is kellett állítani. A Metropol információi szerint egy ember beesett a sínek közé, a megállót lezárták. A BKK tájékoztatása szerint az M3-as metró helyett Kőbánya-Kispest és a Határ út megállók között pótlóbusz közlekedik.

Frissítés: Úgy tudjuk, mostanra sikerült a balesetben érintett személyt kiemelni a sínek közül. A hatóságok fóliába tekerték, mozogni tud.