Virtuális gazdák és autószerelők előre, zajlik a szimulátorok hódítása

Mindenki más miatt ül le a képernyő elé. Sokak számára a kapcsolattartás legfontosabb eszköze, tömegek számára a megélhetést jelenti, mások inkább a kikapcsolódáshoz használják. Utóbbi kategóriába sorolható a sorozat- és filmnézés, a zenehallgatás vagy a videójátékozás. Azonban nem mindegy, hogy milyen programot indít el az, aki a virtuális térben szeretne elmerülni a villódzó pixelekben.

A legnépszerűbb videójátékok között megtalálható a League of Legends, ami egy többjátékos alkotás, ahol varázslók és istenségek csapnak össze egy színes-szagos arénában, a PUBG: Battlegrounds egy képzeletbeli szigeten ereszti egymásnak a felfegyverkező túlélőket, a Minecraft egy hatalmas homokozóként enged teret a kreativitás kibontakozásának. Van azonban egy olyan kategória, amiben azok a játékok sorakoznak fel, amelyeknek a célja, hogy leegyszerűsített módon bemutassa az egyes szakmákat. Tűzoltó, rendőr, mezőgazdász, darukezelő, számítógépeket javító szakember, házrenováló, légiirányító vagy épp kocsmatulajdonos? A közös bennük, hogy mindegyiket ki lehet próbálni néhány kattintás után.

A szimulátorok térnyerésében élen jár a Farming Simulator, amelyben egy gazdaságot kell üzemeltetni kívülről és belülről. Ez azt jelenti, hogy a munkagépek kezelésétől, a takarmány feldolgozásán keresztül, az értékesítésig bezáróan mindent a gamerre bíznak. A részletesség elképesztő, még esportot is rendeznek abból, hogy melyik csapat rendszerezi és pakolja gyorsabban a bálákat. Az évek során olyan szintre fejlődött a GIANTS Software elképesztően sikeres terméke, hogy megjelentek benne a legnagyobb márkák, valamint bővült a játékmenet a háztáji állatokkal, az erdőgazdálkodással, valamint az elültethető és learatható termények számával. Egy komplex, kellően lassú, de mégis szórakoztató programról van szó, ahol hosszú órákra el lehet mélyülni a vetés-permetezés-aratás háromszögben.

Az igazán bevállalósak olyan területre is elmerészkedhetnek, ami az illegalitás határait nemhogy súrolja, hanem át is lépi. Nagy népszerűségnek örvend a drogdíler szimulátor (van második része is már!), ahol egy teljes kábítószerrel kereskedő vállalkozást lehet irányítani. A földhözragadtabbak számára ajánlott az autókereskedő szimulátor, ahol a lepukkant roncsok megjavításával és felújításával kell minél nagyobb bevételre szert tenni. A zen rajongóinak ott van a magasnyomású mosó szimulátor, ahol meg kell tisztítani a koszban úszó objektumokat. A pörgést kedvelők kártyaboltot vagy éttermet is üzemeltethetnek, de ez még mindig csak a jéghegy csúcsa.