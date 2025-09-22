Két-két ujjal is csodákra képes a mozgássérült Jani

Már a kilencvenes évek elején megcsapta a makettezés szele Márta Janit. A 43 éves nagyszénási férfi krónikus autoimmun betegséggel küzd, amely az ízületeit, és más szervét is érinti. A betegség során saját immunrendszere tévesen támadja meg a szervezetét, ami ízületi hártyában gyulladást és fájdalmat okoz. A betegség a férfi porcait és a csontjait is károsította, ami ízületi deformitásokhoz és mozgáskorlátozottsághoz vezetett, amihez epilepszia is társul.

A betegségemnek következtében alakult ki az extrém deformálódás, ami az újaimban két éve jelent meg. Sajnos ez nem gyógyítható, csak szinten próbálják tartani az orvosok, hogy ne romoljon tovább az állapotom. Rövid távon mankóval, és hosszú távon kerekesszékkel közlekedem

– mesél a betegségéről a férfi, aki a település büszkesége, és soha nem adja fel. Kitartásáról híres, és betegsége ellenére kerekesszékéből szervezi az autó- és motorsport szerelmeseinek a kiállításokat, és a találkozókat. A férfi másik szenvedélye a modellek építése. Annak ellenére, hogy állapota folyamatosan romlik és a kezein már csak két-két úját tudja használni mégis élethű maketteket készít.

Igazi remekművel indul Márta Jani a vasárnapi versenyen

Az első makettversenyem Békéscsabán 2011-ben volt. Annak ellenére, hogy sérült ember vagyok, az épek között versenyeztem. Először helikopter kategóriában indultam el a nemzetközi versenyen, ahol hatodik helyet sikerült elérnem

– emlékszik vissza a kezdetekre Márta Jani, aki sok éve alatt kísérletezte ki egyedi technikáját, és azóta sikert sikerre halmoz. A férfi – a Kőrös makettklub színeiben – természetesen idén is indul 31. Békéscsabai Nemzetközi Makettkiállítás és Versenyen, ahova már el is készítette a helikoptert amivel nevezni fog.

Hatalmas rajongója vagyok Imreh Lajosnak, és aHeliForce-nak. Ezért határoztam el, hogy az idei versenyre az ő Mi-2 helikopterük makettjét építem meg. Vannak hibái, de igyekeztem a tőlem telhető legjobban megvalósítani a még mozgó két-két ujjammal

– mutatja büszkén az elkészült modellt Márta Jani, akinek számtalan műtét van a háta mögött, de nem adja fel, és minden makettje felér egy győzelemmel.