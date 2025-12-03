Hihetetlen: egyszerre lett rákos a két barát – most egymást tartják életben

Két georgiai középiskolás fiú, J.P. Thomas és Camilo Henao története egyszerre megrendítő és felemelő. A legjobb barátok néhány hónap különbséggel kapták meg a lesújtó diagnózist: mindkettejüknél rákot állapítottak meg.

Együtt kapták meg a diagnózist a legjobb barátok, együtt is harcolnak ellene.

Legjobb barátok a legnehezebb időkben

A másodéves J.P. Thomast eredetileg térdfájdalmak miatt vizsgálták, ám gyorsan kiderült, hogy Burkitt-limfómáról, egy rendkívül gyorsan terjedő, ritka ráktípusról van szó.

Foltok voltak a testem minden részén: a koponyámon, a vállamon, a karomon, a csípőmön és a lábamon is

– idézte fel a People magazinnak.

Amikor J.P. kezelése elkezdődött a Children’s Healthcare of Atlanta intézményében, barátja, Camilo minden lehetséges alkalommal mellette volt.

Azt gondoltam: ez borzalmas lehet neki

– mondta Camilo. Néhány hónappal később azonban őt is rákdiagnózissal szembesítették.

Camilo első kemoterápiás hete rémisztően nehéz volt:

Életem legrosszabb hete

– fogalmazott.

Ekkorra J.P. már letudta a saját kezelése nagy részét, így szerepet cseréltek: ő támogatta barátját ugyanabban a kórházi szobában. Nem sokkal később J.P. megtudta, hogy rákmentes. A kórház hagyományaként ilyenkor a betegek egy „győzelmi csengőt” szólaltathatnak meg, de ő ezt visszautasította.

Miért ünnepelnék egyedül, amikor a barátom még ugyanazon megy keresztül?

– mondta.

A fiúk végül november 21-én együtt csengették meg a győzelmi harangot. A közösen átélt, megterhelő hónapok után is próbálták megőrizni humorukat:

Sokat viccelődünk azon, hogy kihullott a hajunk

– mesélte J.P.

A családok hálájukat fejezték ki a kórház felé.

Ez nem is kórház inkább a menny egy kis követsége a földön

– fogalmazott Camilo édesapja.