Minden fiatalon kezdődött, Ferenc pápa ezzel a fájdalmas betegséggel élt együtt haláláig

Ferenc pápa 1936-ban született és már fiatalon átesett egy életmentő műtéten. Egy ma már antibiotikumokkal sikeresen gyógyítható fertőzés után a kor akkor bevett orvosi szokása szerint a fél tüdejét eltávolították. Mindez azt jelentette, hogy már fiatalon sem végezhetett kitartó, hosszas fizikai munkát, igaz, életrajzírója, Sergio Rubi szerint a pápa nagyon is tisztában volt testi teljesítőképességének korlátaival.

Fiatalon veszítette el a fél tüdejét / Fotó: AFP

Ferenc pápa fél tüdővel élt

Ez a fiatalkori beavatkozás idős korában okozott csak nehézségét a mindennapjaiban, mivel minden mozdulatot kicsit lassabban hajtott végre azoknál, mint akik teljes tüdőkapacitással élnek. Orvosai azonban leszögezték: fél tüdővel is teljes életet élhet a pápa, amíg egészséges. Éppen ezért az idők során minden szükséges védőoltásra rávették, így többek között az influenza elleni szérum beadására is. Időskori éveire erősödtek hátfajdalmai, átesett egy sérvműtéten, térde miatt pedig kerekesszékbe kényszerült.

Ferenc pápát erős hát - és térdfájdalmak is gyötörték / Fotó: AFP

2025-ben heteken át volt a római Gemelli klinika pápai lakosztályának lakója, ahol makacs hörghuruttal és kétoldali tüdőgyulladással kezelték. A gyulladásoknak a gyengélkedő egyházfő erősebben ki volt téve és ezt jól tudták orvosai is, akik a gyógyszeres terápia mellett légzési gyakorlatokat is előírtak számára. Így is volt egy nap, amikor úgy érezték, már semmi sem tehetnek a nagybeteg egyházfőért, akit súlyos légszomj gyötört és beszélni sem tudott már.

Ez rossz – suttogta orvosainak Ferenc pápa, ám napokkal később az antibiotikumos kezeléseknek köszönhetően javult az állapota.

Húsvéthétfőn meghalt Ferenc pápa, ennek azonban nem volt köze légzési nehézségeihez. Orvosai szerint a pápa hirtelen halálát agyvérzés és szívelégtelenség okozta. A dokumentum szerint, amelyet a Vatikán hozott nyilvánosságra, a pápa halála előtt, hétfőn kora reggel kómába esett. A Vatikán azt is nyilvánosságra hozta, hogy az egyházfő cukorbetegségben is szenvedett.

Itt nézheted meg Ferenc pápáról videónkat: