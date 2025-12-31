A Duchenne-szindrómás Krisztián lesz a DJ a szilveszteri buliban

Öt éves korában derült fény rá, hogy Krisztián Duchenne-szindrómában szenved. Nehezen tudott felállni, járni, és fáradékony volt. Édesanyja orvosról orvosra vitte, míg végül a Heim Pál Gyerekkórházban állapították meg az orvosok, hogy a gyermek gyógyíthatatlan betegségben szenved, izmai fokozatosan leépülnek, és 18 éves koráig fog élni.

Krisztián nem adja fel Fotó: olvasói

A Pilisen élő 17 éves fiatal egyetlen támasza az édesanyja, aki a nap minden percét fia mellett tölti, és keresi a gyógymódot, amivel a betegség lefolyását késleltetni lehet. Krisztián 9 éves kora óta kerekesszékben éli a mindennapjait.

Krisztián egyetlen vágya, hogy meggyógyulhasson, de tudja, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, csak a lefolyását lehet késleltetni. Idejének nagy részét otthon tölti az édesanyjával, és nagyon szereti, ha vendégek érkeznek hozzájuk.

Krisztián nem adja fel a harcot

Az idei karácsony is nagyon jól sikerült. Ismét összejött a család. Krisztián a két nővérével, és az unokáimmal ünnepelte. A vendégek 24.-én délután jöttek. A menü halászlé, töltött káposzta, és sajttal töltött hús volt. Ezek Krisz kedvenc ételei. A hétköznapokon nagyon figyel az étkezésére, mert a betegsége miatt a súlyát kordában kell tartani, de az ünnepek alatt végre egy kicsit elengedhette magát

– mondja elérzékenyülve Mária, a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy a karácsonyi mulatság volt a főpróbája a szilveszternek.

Az év utolsó napján is össze jön az egész család. Beszélgetni és társasjátékozni fogunk. Krisztián lesz a DJ, és végre kipróbálhatja a karácsonyi ajándékát a JBL hangszórót is. Együtt fogunk énekelni, és táncolni

– zárja a beszélgetést Mária, aki nagyon örül, hogy ennyire összetartó a családja van, és segítik egymást a gyerekek a nehéz időszakban is.