A Duchenne-szindrómás Krisztián lesz a DJ a szilveszteri buliban

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 19:05
szilveszterduchenne szindrómás
Karácsonykor volt a főpróba. Agafonov Krisztián már nagyon készül az év búcsúztatására, mert ismét összejön a család, és ő fogja szolgáltatni a zenét.

Öt éves korában derült fény rá, hogy Krisztián Duchenne-szindrómában szenved. Nehezen tudott felállni, járni, és fáradékony volt. Édesanyja orvosról orvosra vitte, míg végül a Heim Pál Gyerekkórházban állapították meg az orvosok, hogy a gyermek gyógyíthatatlan betegségben szenved, izmai fokozatosan leépülnek, és 18 éves koráig fog élni. 

Krisztián DJ lesz a családi buliban
Krisztián nem adja fel  Fotó: olvasói

A Pilisen élő 17 éves fiatal egyetlen támasza az édesanyja, aki a nap minden percét fia mellett tölti, és keresi a gyógymódot, amivel a betegség lefolyását késleltetni lehet. Krisztián 9 éves kora óta kerekesszékben éli a mindennapjait.

Krisztián egyetlen vágya, hogy meggyógyulhasson, de tudja, hogy a betegsége gyógyíthatatlan, csak a lefolyását lehet késleltetni. Idejének nagy részét otthon tölti az édesanyjával, és nagyon szereti, ha vendégek érkeznek hozzájuk.

Krisztián nem adja fel a harcot

Az idei karácsony is nagyon jól sikerült. Ismét összejött a család. Krisztián a két nővérével, és az unokáimmal ünnepelte. A vendégek 24.-én délután jöttek. A menü halászlé, töltött káposzta, és sajttal töltött hús volt. Ezek Krisz kedvenc ételei. A hétköznapokon nagyon figyel az étkezésére, mert a betegsége miatt a súlyát kordában kell tartani, de az ünnepek alatt végre egy kicsit elengedhette magát

 – mondja elérzékenyülve Mária, a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy a karácsonyi mulatság volt a főpróbája a szilveszternek.

Az év utolsó napján is össze jön az egész család. Beszélgetni és társasjátékozni fogunk. Krisztián lesz a DJ, és végre kipróbálhatja a karácsonyi ajándékát a JBL hangszórót is. Együtt fogunk énekelni, és táncolni

 – zárja a beszélgetést Mária, aki nagyon örül, hogy ennyire összetartó a családja van, és segítik egymást a gyerekek a nehéz időszakban is.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu