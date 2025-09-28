„Nagyon tetszett neki” – szívet melengető élményben volt része a kis Duchenne-szindrómás Krisztiánnak

Krisztián édesanyjával Pilisen él, és betegségére öt éves korában derült fény. Fáradékony lett, és fájdalmassá vált az állás, és a járás is. Ekkor édesanyja orvosról orvosra vitte, mire végül Budapesten a Heim Pál gyermekkórházban megállapították, hogy Krisztián gyógyíthatatlan beteg. Duchenne-szindrómában szenved. Izmai folyamatosan sorvadnak el, és az orvosok véleménye szerint 18 éves koráig élhet.

Feledhetetlen élmény volt a Duchenne-szindrómában szenvedő Agafonov Krisztián számára a „Legszebb napom” rendezvény

Ebbe nem törődtem bele, és mindent megteszek azért, hogy minél tovább maradhasson köztünk a gyermekem. Ha tehetem kimozdulunk együtt itthonról, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodjon

– mondja Mária a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy szeptember 25-én kalandos útjuk volt.

Krisztián azt gondolhatta, hogy a Balatonon van

Nekivágtunk vonattal a fővárosnak, mert részt akartunk venni az MVM "Legszebb napom" elnevezésű élménynapján, ahol a gyerekek a Balatonra képzelhették magukat. Sajnos már a vonaton sem ment minden zökkenőmentesen. Nem nyitották ki a mozgássérült rámpát, így csak segítséggel és nagy nehézségek árán tudtuk leemelni a szerelvényről Krisztiánt

– folytatja Mária, aki hozzátette, hogy ennek ellenére nagyon jó volt a nap.

A Balaton volt odavarázsolva, ami nagyon tetszett neki. Reggel mentünk, és csak délután jöttünk haza. Nagyon sok játék volt ott, és rengeteg fotó készült. Felraktam a kis kezeit az asztalra, és kirakózott. Nagyon ügyes volt, nyert kuponokat is, amit ajándékra tudott beváltani. Így lett balatoni törölközőnk és strandlabdánk is

– tartott élménybeszámolót az édesanya, aki azt is elmondta, hogy még az ételre sem volt gondjuk, hiszen roskadozott a svédasztal a sok finomság alatt. Krisztián rántott húst és rizibizit evett, de volt minden, ami szem szájnak ingere, sőt még fagyi és süti is.