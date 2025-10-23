A Duchenne-szindrómában szenvedő Krisztián számára az orvosokról fog szólni a következő időszak

Az orvosai szerint 18 éves koráig fog élni Agafonov Krisztián, aki Duchenne-szindrómában szenved. Gyógyíthatatlan betegségére öt éves korában derült fény. Fáradékony volt, és egyre nehezebben tudott felállni és járni. Orvosról orvosra vitte az édesanyja, míg végül a Heim Pál gyermekkórházban megállapították, hogy Duchenne-szindrómában szenved.

Krisztián kilenc éves korában került kerekesszékbe. Azóta évről évre azon dolgozik, hogy késleltesse izmai lépülését. Minden évben novemberben kell mennie nagy kontrollra Fotó: Bors

Krisztián versenyt fut az idővel

Erre az izomsorvadásos betegségre sajnos nincs gyógymód, és a gyermek izmai folyamatosan leépülnek. Krisztián most lesz 17 éves, és az állapota folyamatosan romlik.

Krisztián kilenc éves korában került kerekesszékbe. Azóta évről évre azon dolgozunk, hogy késleltessük izmainak lépülését. Minden évben novemberben kell mennie nagy kontrollra. Idén ennek az időpontja november 24.-én lesz a Tűzoltó utcai gyerekklinikán, ahol teljes körű kivizsgálásban lesz része. Nagyon izgulunk, mert ilyenkor derül ki, hogy mennyit romlott az állapota az előző évhez képest

- mondja aggódva az édesanyja Berky Mária, aki külön kérte, hogy Krisztián decemberi születésnapja előtt legyenek a vizsgálatok, hogy a szülinapját, a mikulást és a Karácsonyt ne a kórházban töltse.

Bízom benne, hogy nem kapunk rossz híreket. Álmom, hogy Krisztián még sokáig velem lehessen, amiért mindent meg is teszünk. Az életünk az utóbbi időszakban nem alakult túl rózsásan. Nem tudok dolgozni, hiszen a nap minden percét a gyermekem mellett kell töltenem

- sóhajt fel Mária, aki elmondja, hogy a volt férjének nagyon sok pénzt kellett kifizetniük az elmúlt időszakban azért, hogy ne veszítsék el az otthonukat.

Sajnos már a határidő lejárt, és még 700 ezer forintot nem tudtunk kifizetni. Erre megy a kamat, és félek, hogy elveszíthetjük az otthonunkat

- mondja aggódva az Mária, aki csak az emberek segítségében bízhat. Krisztián egyetlen álma, hogy nyugodtan élhessen az édesanyjával.