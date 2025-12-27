Tragédia az ünnepi asztalnál: családja előtt halt meg karácsony napján egy férfi

Giovannui Lopez a hagyományos olasz ünnepi kenyérből evett a karácsonyi ebéd során, amikor bekövetkezett a tragédia. A férfi a piemonti Settimo Torinese városában, szülei otthonában, rokonaival étkezve esett össze.

Karácsonyi ebéd okozta egy férfi halálát

A rémült családtagok azonnal segítségére siettek, de belátták, hogy a fulladás súlyos, ezért értesítették a mentőket. A mentősök kétségbeesetten próbálták megmenteni a férfi életét, de az újraélesztési kísérletek ellenére nem sikerült, és soha többet nem ébredt fel a karácsonyi tragédiából. A nyomozók szerint a férfi légútját egy ételdarab zárta el, amely panettone és friss mandarin darabjaiból állt.

A halottkém később megerősítette a halálesetet, és balesetnek minősítette. Giovanni testvére, Domenico később szívszorító megemlékezést tett közzé Facebook-oldalán:

Giovanni, mindig a szívünkben maradsz. Tiszta, nagylelkű és kedves voltál, talán túlzottan is. Mindig másokra gondoltál, sosem magadra. Remélem, az Úr kegyes hozzád, és jobb életre mentél. Szeretlek, testvérem.

Sajnos nem ez az egyetlen karácsonyi tragédia. Egy férfi az életéért küzdött, miután a gyomrát szétfeszítette egy különleges koktél, amelyet egy céges ünnepi partin szolgáltak fel Moszkvában. A vendégeket egy jégshow-val szórakoztatták, amikor bekövetkezett a borzalom. A séf állítólag folyékony nitrogénnel készítette a koktélt, amely halálos lehet, ha teljesen el nem párolog, mielőtt lenyelik. A szemtanúk szerint nem figyelmeztették őket a lehetséges veszélyekre, és a séf állítólag arra bátorított egy férfit, hogy azonnal igya meg a koktélt. A vendég összeesett és intenzív osztályra került, ahol sürgősségi műtétet hajtottak végre a szétrepedt gyomor javítására.

Az orvosok megállapították, hogy a folyékony nitrogén a szervezetben gyors gázbővülést okozott, amely gyomorrepedéshez vezetett. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a folyékony nitrogén elfogyasztása mielőtt elpárolog, súlyos belső sérüléseket vagy halált okozhat - számolt be róla a Mirror.