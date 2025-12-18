Megszólalt a szakértő: ezek a legveszélyesebb játékok, amiket soha nem adna a gyerekeinek karácsonykor

A karácsony közeledtével a szülők nagy erőkkel keresik a tökéletes ajándékot a gyermekeik számára, mit sem sejtve arról, hogy rengeteg játék óriási veszélyt rejthet.

Egy orvos elárulta melyek a legveszélyesebb karácsonyi ajándékok gyerekek számára. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Nagy bajt okozhatnak az elsőre ártatlannak tűnő ajándékok

Dr. Allison Mell gyermekgyógytornász és a Tots On Target (amely a kisgyermekes szülőknek nyújt tanácsokat) alapítója szerint az apró alkatrészekre, a mágnesekre, valamint a nedvszívó játékokra és gyöngyökre kell különösen odafigyelni.

Ezek az apró gyöngyök akár a százszorosukra is megnőhetnek a nedvesség hatására: több ezer sérülést, sőt még egy csecsemő halálát is dokumentálták a lenyelésük után

- magyarázta el Dr. Mell, hozzátéve:

Kitágulhatnak a belekben, és veszélyes elzáródást okozhatnak, amelyek néha nem látszanak a röntgenfelvételeken sem. Ezek a játékok különösen veszélyesek a mászó csecsemők és a kisgyermekek számára, akik úgy fedezik fel a környezetüket, hogy felvesznek minden apró tárgyat, amit meglátnak, és rögtön a szájukba veszik.

Az orvos szerint továbbá a mágneses játékok is nagy veszélyt hordozhatnak magukban, ugyanis ezek a részek könnyen leválhatnak, így lenyelhetik őket a gyerekek:

A nagy erejű mágnesek életveszélyes belső sérüléseket okozhatnak, ha egynél többet lenyelnek, mivel a bélfalakon keresztül csatlakozhatnak egymáshoz.

Emily Greenberg, a Joy Parenting Club (amely ugyancsak tanácsokkal szolgál a szülők számára) társalapítója azt hangsúlyozta, hogy érdemes mindig óvatosnak lenni a nem megfelelően ellenőrzött vagy nem márkás játékokkal is, mivel káros anyagokat tartalmazhatnak, esetleg rosszul lehetnek összerakva.

Egy másik veszély, amire oda kell figyelni, azok a gyerekek részére forgalmazott, valódi sütők.

Bár szórakoztatóak, nagyon felforrósodhatnak, és megégethetik a kíváncsi kis kezeket, ha a gyerekek megérintik a fűtőszálat vagy a tálcát

- magyarázta Greenberg.

A veszély nem áll meg csecsemőkorban

Az olyan játékok, mint a távirányítós autók, szintén aggodalomra adhatnak okot az idősebb gyerekek szempontjából.

A távirányítós autókat általában szórakoztatónak és biztonságosnak tartják, de némelyiknek apró kerekei, antennái vagy olyan darabjai lehetnek, amelyek játék közben letörhetnek

- mondta el Greenberg a fulladásveszélyes darabokról, kiemelve:

Még az idősebb gyerekek is megsérülhetnek, amennyiben a törött darabok éles szélűek.

Hasonlóképpen, bár az elektromos rollerek és biciklik ajándékozása egyre elterjedtebbé vált az idősebb gyermekek körében az elmúlt években, ezzel egy időben egyre több balesethez is vezetnek.

Az idősebb gyermekek körében az elektromos rollerek és biciklik ugyan rendkívül népszerűek, de gyakran vezetnek csonttöréshez, és okoznak fejsérüléseket a nagy sebességük miatt

- tette hozzá Dr. Mell.