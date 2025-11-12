Könnyfakasztó: 9 hónapig küzdött a halállal a 2 éves kisfiú, most újra önfeledt gyerek lehet

Egy négyéves kisfiú, aki majdnem egy évig még fürödni sem merhetett, most újra úszhatott, miután legyőzte az agyrákot. A liverpooli Dzemil alig múlt kétéves, amikor 4-es stádiumú agydaganatot diagnosztizáltak nála.

Legyőzte a rákot a 4 éves kisfiú.

Fotó: Pexels (Képünk illuszráció)

Óriásit küzd a kisfiú

Azóta a kisfiú három agyműtéten, tizenkét kemoterápiás kezeléssoron és protonterápián esett át. Az orvosok megtiltották, hogy víz közelébe menjen, mivel a fertőzésveszély és a szepszis kockázata életveszélyes lehetett számára, tudta meg a Mirror.

„Kilenc hónapon át nem fürödhetett. Csak egy szivaccsal mostuk le, ami egy örökmozgó kétéves számára nagyon nehéz volt”

– mesélte édesanyja, Hope.

Most, hogy Dzemil végre remisszióban van, a Make-A-Wish Alapítvány segítségével a család elutazhatott a Center Parcs üdülőközpontba Nottinghamshire-be, ahol a kisfiú kilenc hónap után először újra vízbe mehetett.

„Öt napon át úgy pancsolt, mintha soha nem akarna kiszállni. Egyszerűen lubickolt a szabadságban”

– mondta az édesanya.

Dzemil, aki egy ritka genetikai rendellenességgel is él, tanulási és mozgásproblémákkal küzd, és bár jelenleg tünetmentes, az orvosok szerint nagy az esélye a daganat kiújulásának.

A kisfiú a kirándulás során bátran kipróbált egy kötélpályát is a fák között – valami olyasmit, amit korábban elképzelni sem tudtak volna.

„Először félt, de aztán láttam, ahogy egyre magabiztosabb lesz. Amikor a levegőben sétált a keskeny pallón, elsírtam magam. Olyan volt, mintha újra életre kelt volna”

– mesélte meghatottan Hope.

A család számára a vakáció az első igazi szabad hét volt hónapok óta, amikor nem kellett kórházi időpontokat, leveleket vagy kezeléseket intézniük.

„Csak együtt lehettünk. Csak mi, egy normális család – és ez minden pénznél többet ért”

– tette hozzá az édesanya.