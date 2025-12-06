Roberta Alisauskaite, a mindössze 27 éves walesi édesanya eleinte csak egy hétköznapi őszi megfázásnak hitte a rosszullétét. Köhögés, hidegrázás, magas láz – egyik tünet sem tűnt különösebben aggasztónak, hiszen két kisfiú mellett igyekezett félvállról venni a betegséget. Csakhogy amit „téli influenzának” gondolt, valójában életveszélyes szepszis volt.

Influenzának hitte, kórház lett a vége.

Illusztráció: Pawel Michalowski / Shutterstock

Influenzával ment kórházba, a halál széléig jutott

A fiatal nő napok óta küzdött a tüneteivel, miközben egy bölcsességfogán kialakult tályog miatt antibiotikumot is szedett. Október 20-án azonban összeomlott a szervezete: izzadt, remegett, a testhője az egekbe szökött, majd delíriumszerű állapotba került. A gyerekei ekkor már látták, hogy valami nagyon nincs rendben. Az ágyban fekve elkezdett össze-vissza beszélni, végül eszméletlenné vált.

Lefeküdtem egy sima influenzával, majdnem belehaltam: a gyerekeim mentették meg az életemet!

A 8 éves Sean és a 6 éves Koby ekkor lélekjelenlétükkel életet mentettek: a nagyobbik fiú tárcsázta segélyhívót, és annyit mondott a diszpécsernek, hogy „mami nincs jól”. Amíg a nagymama hazaért, Roberta már alig reagált. A mentő három órát késett volna, így az anya saját autóval vitte a kórházba a lányát, mert nem bírta nézni, ahogy a gyerekei előtt haldoklik, tudta meg a Mirror.

A kórházban röntgen, CT és ultrahang vizsgálatok sora követte egymást, de az orvosok nem találták a fertőzés pontos forrását. Roberta láza 40,2 fokra emelkedett, a bőre szinte égette a kesztyűt. Az orvosok szerint csak perceken múlt, hogy túlélte.

A két kisfiút mélyen megrázták a történtek, ők maguk próbálták felébreszteni az anyjukat, amikor az már eszméletlenül feküdt mellettük. Roberta azóta azért kampányol, hogy minél többen felismerjék a szepszis korai jeleit, mert egy ártatlannak tűnő téli nátha is lehet a szervezet vészkiáltása.

Ha tovább várok, ma már nem élnék

– mondta.