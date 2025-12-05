Maga inkább már nagymama lehetne – szülés 40 fölött

Amikor negyvenhárom évesen először ültem a nőgyógyászati rendelő várójában a pozitív teszttel a táskámban, az asszisztens rám pillantott, majd mosolyogva, de félreérthetetlen hangsúllyal megkérdezte, hogy első baba? Nem volt ebben rosszindulat, inkább csak éreztem a társadalmi reflexet, ami szerint a nők valahol harmincöt körül lejárnak, mint a tejföl.

Ügyvédi munkám során hozzászoktam ahhoz, hogy az emberek néha ránéznek valamire, aztán gyors ítéletet mondanak fölötte. De akkor ott, az első ultrahang időpontja előtt szorongva, ücsörögve különös érzés volt rájönni, hogy most én vagyok a „nem tipikus eset”, a fura statisztikákat növelő „idős primipara”.

Az életem eddig rendesen fel volt építve. Tulajdonképpen úgy nézett ki, mint egy precízen vezetett naptár: határidők, tárgyalások, ügyfelek, konferenciák. Nem azért nem lett gyerekem hamarabb, mert nem vágytam volna rá. Egyszerűen korábban nem volt még helye annak a gondolatnak, hogy a saját magánéletemet is menedzseljem, ne csak másokét. Aztán valahogy mégis lett helye. Egyszer csak ott volt a pozitív teszteredményem és egy jó adag kérdés.

Sokszor hallani, hogy a negyven feletti várandósság automatikusan rizikós kategória, hogy innentől minden lépés külön figyelmet igényel. És ez igaz is, csak azt nem mondja el senki, hogy ezek sokszor igencsak megterhelő kérdések. Amikor tőlem azt kérdezték például, hogy vállalom-e a javasolt genetikai vizsgálatokat, éreztem, hogy a „javasolt” szó mögött ott bújik a kimondatlan elvárás, hogy ebben a korban jó lenne, ha igen mondanék. Attól lennék felelősségteljes. Jogászként az ember hamar megtanulja: a kötelező és a választható között óriási különbség van. Magyarországon pedig egy várandós nő visszautasíthat bármilyen vizsgálatot, amely nem közegészségügyi okból kötelező. A genetikai tesztek nem azok. Ajánlottak. Gyakran nagyon hasznosak is. De nem előírások. És máris itt a dilemma. Hogyan döntsünk felelősen?

Hosszan gondolkodtam, mit szeretnék tudni előre, és mit nem tudnék feldolgozni, még akkor sem, ha tudom. Az orvosom – hála istennek – nem ijesztgetett, csak elém tárta a lehetőségeket. Végül úgy döntöttem, hogy elvégzek egy nem-invazív, vérvételen alapuló tesztet, a többit pedig elengedem. Nem azért, mert vakon optimista vagyok, hanem mert tudtam, mi az a határ, amit lelkileg nem tudnék átlépni.