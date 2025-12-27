TikTokon élőzött, miközben halálra gázolta áldozatát az influenszer

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 05:30
influenszerTikTok
Követői jelentették a halálos balesetet.

Követők hada telefonált szinte egyszerre a hatóságokhoz, amikor kedvencük élőzött egy halálos gázolást a TikTokon. 

A 43 éves Tynesha McCarty-Wroten TikTokon élőzőtt, majd káromkodva gázolt halálra egy járókelő
A 43 éves Tynesha McCarty-Wroten TikTokon élőzőtt, majd káromkodva gázolt halálra egy járókelőt  Fotó: Zion Police Department

Sokkoló látványban lehetett része az illinoisi Zionból származó Tea_Tyme_3, azaz Tynesha McCarty-Wroten követőinek. A nő ugyanis épp vezetés közben élőzött a mobiljával, amikor elkiáltotta magát: 

B*ssza meg, épp most ütöttem el valakit!

Ezt követően a felvétel megszakadt.

TikTokon élőzte a halálos gázolást az influenszer

Az 59 éves Darren Lucas épp hazafelé tartott a munkából, amikor egy Ford Edge elgázolta a zebrán Chicago külvárosában. A férfi nem élte túl a balesetet. McCarty-Wroten a hatóságoknak azzal védekezett, hogy zöldön ment át, a térfigyelő kamerákon azonban egyértelműen látszik, hogy pirosban hajtott a gyalogosátkelőre. Nyilván a telefonjával és a követőivel volt elfoglalva, nem pedig az úttal.

Noha az eset még november 3-án történt, az ügy most, a vádemelést követően kapott nagyobb nyilvánosságot.

(Via)

