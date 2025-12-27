TikTokon élőzött, miközben halálra gázolta áldozatát az influenszer

Követők hada telefonált szinte egyszerre a hatóságokhoz, amikor kedvencük élőzött egy halálos gázolást a TikTokon.
Sokkoló látványban lehetett része az illinoisi Zionból származó Tea_Tyme_3, azaz Tynesha McCarty-Wroten követőinek. A nő ugyanis épp vezetés közben élőzött a mobiljával, amikor elkiáltotta magát:
B*ssza meg, épp most ütöttem el valakit!
Ezt követően a felvétel megszakadt.
Az 59 éves Darren Lucas épp hazafelé tartott a munkából, amikor egy Ford Edge elgázolta a zebrán Chicago külvárosában. A férfi nem élte túl a balesetet. McCarty-Wroten a hatóságoknak azzal védekezett, hogy zöldön ment át, a térfigyelő kamerákon azonban egyértelműen látszik, hogy pirosban hajtott a gyalogosátkelőre. Nyilván a telefonjával és a követőivel volt elfoglalva, nem pedig az úttal.
Noha az eset még november 3-án történt, az ügy most, a vádemelést követően kapott nagyobb nyilvánosságot.
(Via)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.