Karácsony előtt, édesanyja karjaiban hunyt el a baba, akinek érkezését éveken keresztül várták a szülei

Fejlődési rendellenesség miatt halt meg egy 4 hónapos kisfiú, akiért a végsőkig küzdöttek az orvosok. Szülei három évet vártak rá, de sajnos nem tarthatott sokáig a boldogság.

Fejlődési rendellenessége miatt még a karácsonyt sem élhette meg a kisfiú

Fejlődési rendellenesség vette rövidre a csodababa életét

Sajnos sokaknak ismerős érzés az, amikor hosszú próbálkozások ellenére sem sikerül a gyermekvállalás. Ennél már csak akkor kegyetlenebb a sors, amikor egy pillanatra felvillantja a reményt, hogy aztán ismét elragadja azt. Így járt egy amerikai, idahói pár is, akinek csupán négy hónappal régóta várt születése után búcsút kellett venniük szeretett kisbabájuktól. Marci Shelman és Tristan Dederscheck Blackfootból három éven át próbált gyermeket vállalni, de természetes úton nem sikerült a fogantatás. Januárban, éppen, amikor elkezdték fontolóra venni a mesterséges megtermékenyítést, a pár megtudta, hogy az asszony terhes.

A pár boldogsága hatalmas volt, azonban sajnos nem tarthatott sokáig: a 20 hetes vizsgálaton kiderült, hogy a kisbabánál rendellenességek vannak jelen a fejlődésében, emiatt megfigyelésre szorult a még meg sem született csöppség, akit végül a szülei Riotnak (azaz Lázadásnak - a szerk.) neveztek el, utalva arra, mennyire zavarba hozta a dokikat a pici változó állapota a terhesség alatt.

Alig hagyhatta el a kórházat a csodababa

Augusztus 6-án Riot a vártnál két héttel előbb született meg, és nem sokkal később úgynevezett Marfan-szindrómát diagnosztizáltak nála, majd súlyos egészségügyi problémákkal került a koraszülöttek intenzív osztályára.

A Marfan-szindróma egy ritka és életveszélyes genetikai rendellenesség, amely a kötőszövetet, a szerveket tartó és rögzítő szálakat érinti. Hatással van a szívre, a szemre, az erekre és a csontvázra. A Marfan Alapítvány szerint a neonatális Marfan-szindróma jellemzője a Marfan-szindróma súlyos megjelenése a csecsemőkorban és a gyermekkori gyors progresszió.

Riot esetében a szívbillentyűi nem záródtak megfelelően, ami oxigénellátás nélküli véráramlást okozott. Shelman elmondta, hogy a fiú szívének megnagyobbodása miatt a bal tüdeje összenyomódott, a jobb tüdeje pedig túlterhelődött, ami súlyos légzési nehézségeket okozott. Riot 91 napot töltött a koraszülött intenzív osztályon, és végül november 6-án hazamehetett, de két nappal később kritikus állapotban szállították kórházba, majd december 8-án, hétfőn a pár szörnyű hírt kapott. Az orvosok azt mondták, hogy már semmit sem tehetnek Riot egészségéért, és arra biztatták az új szülőket, hogy beszéljék meg a végső intézkedéseket.

Amikor bejöttek hozzám beszélni, azt mondták, hogy minden lehetőséget kimerítettek, és most el kell kezdeni gondolkodni a végső lépéseken. Őszintén szólva tudtam, hogy ez fog történni, de addig nem volt valóságos, amíg le nem ültettek, hogy felhívjam az apját, és megbeszéljük a dolgot

– mondta Shelman.