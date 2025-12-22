Szívszorító: négy napot élhetett a kisbaba, édesanyja súlyos döntést hozott

A babavárásnak izgalmasnak kellene lennie, de egy tampai pár számára ez az álom rémálommá változott egy pillanat alatt. A háromgyermekes Catherine Mornhineway negyedik gyermeke ultrahangvizsgálata során sokkoló hírt kapott.

Az anyuka a rendellenesség dacára kihordta kisbabáját

Kihordta babáját, pedig tudta, hogy kevés idő jut nekik

A terhesség 14. hetében első ultrahangvizsgálatukra készültek a szülők, Catherine és párja, Andrew Ford, akik először pillanthatták meg babájukat. Catherine reggeli rosszullétei is elmúltak és érezni kezdte a baba rúgását, így izgatottak voltak. Az orvosok azonban közölték, hogy a születendő gyermeküknek egy anencefália nevezetű betegsége van, amely egy ritka fejlődési rendellenesség, 5250 csecsemőből egyet érint.

Ez akkor fordul elő, amikor a magzat agya és koponyája nem fejlődik a méhben a várt módon

- tudatta a Cleveland Klinika.

Az ebben a betegségben szenvedő csecsemők akár néhány órán vagy napon belül meghalhatnak. A legtöbb ilyen terhesség vetéléssel ér véget.

Az orvosok tájékoztatták a párt, hogy a legtöbb szülő ebben a helyzetben a terhességmegszakítás mellett dönt, de Catherine elhatározta, hogy kihordja a gyermekét, ráadásul ezt egy Grace Klinika epizód miatt tette, ahol egy nőnek hasonlón kellett keresztülmennie.

Rábukkantam egy Grace Klinika epizódra, amelyben a sorozat egyik szereplője ilyen állapotú babát szült. A nő végigcsinálta a terhességet, és szerveket adományozott más babáknak, ami nagyon meghatott

- idézi az anyuka szavait az Unilad.

A baba mindössze négy napot élt

A Haven névre keresztelt baba december 11-én jött a világra a Florida Brandon kórházban, majd négy napot élt a koraszülött intenzív osztályon. Az anyuka így nyilatkozott: