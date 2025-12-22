Szívszorító: négy napot élhetett a kisbaba, édesanyja súlyos döntést hozott

A babavárásnak izgalmasnak kellene lennie, de egy tampai pár számára ez az álom rémálommá változott egy pillanat alatt. A háromgyermekes Catherine Mornhineway negyedik gyermeke ultrahangvizsgálata során sokkoló hírt kapott.
A terhesség 14. hetében első ultrahangvizsgálatukra készültek a szülők, Catherine és párja, Andrew Ford, akik először pillanthatták meg babájukat. Catherine reggeli rosszullétei is elmúltak és érezni kezdte a baba rúgását, így izgatottak voltak. Az orvosok azonban közölték, hogy a születendő gyermeküknek egy anencefália nevezetű betegsége van, amely egy ritka fejlődési rendellenesség, 5250 csecsemőből egyet érint.
Ez akkor fordul elő, amikor a magzat agya és koponyája nem fejlődik a méhben a várt módon
- tudatta a Cleveland Klinika.
Az ebben a betegségben szenvedő csecsemők akár néhány órán vagy napon belül meghalhatnak. A legtöbb ilyen terhesség vetéléssel ér véget.
Az orvosok tájékoztatták a párt, hogy a legtöbb szülő ebben a helyzetben a terhességmegszakítás mellett dönt, de Catherine elhatározta, hogy kihordja a gyermekét, ráadásul ezt egy Grace Klinika epizód miatt tette, ahol egy nőnek hasonlón kellett keresztülmennie.
Rábukkantam egy Grace Klinika epizódra, amelyben a sorozat egyik szereplője ilyen állapotú babát szült. A nő végigcsinálta a terhességet, és szerveket adományozott más babáknak, ami nagyon meghatott
- idézi az anyuka szavait az Unilad.
A Haven névre keresztelt baba december 11-én jött a világra a Florida Brandon kórházban, majd négy napot élt a koraszülött intenzív osztályon. Az anyuka így nyilatkozott:
A vele töltött kevés időből semmit sem cserélnénk el.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.