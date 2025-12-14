Állandó fejfájásra panaszkodott, meghalt a villanyszerelő

Egy 40 éves villanyszerelő azt hitte, csupán átlagos fejfájással küzd, ám nem sokkal később elhunyt.

Egyszerű fejfájásból lett halálos diagnózis

Képünk illusztráció

Declan McGee egy négygyermekes család legfiatalabb tagja volt, aki munka után szívesen foglalkozott farmjával. Testvére, Julie elmondása szerint "mindenki kedvenc, kék szemű fiúja" 2023-ban kezdett fejfájásoktól szenvedni.

Az orvosoknak nem kellett sokáig kutatniuk: Declannál negyedik stádiumú glioblasztómát diagnosztizáltak. Pontosan egy évvel a diagnózisa után rohamot kapott, ekkor a kórházban közölték a családdal, hogy Declannak már csak hetei lehetnek hátra.

2024 december 3-án került az Evora Hospice-ba, ahol állapota addigra már jelentősen leromlott.

Bár Declan már nem tudott beszélni, sosem volt egyedül. Valaki mindig mellette volt, hogy megnyugtassa. Mindannyiunknak nagy megkönnyebbülést hozott a tudat, hogy Declan nincs egyedül

- mondta Julie.

Declan 2025. január 2-án hunyt el. Testvére elmondása szerint szerették volna az utolsó heteket otthon tölteni vele, ám attól tartottak, hogy fájdalmai lennének, ezért döntöttek a hospice ellátás mellett.

A család idén Declan emlékén keresztül gyűjt adományokat az Evora Hospice javára. Több helyen is összegyűltek családtagjai, barátai és támogatói, hogy egy karácsonyfa feldíszítésével emlékezzenek rá