Tinédzsert keresnek égen-földön: eltűnt N. Roxána

Eltűnt N. Roxána, mindenhol keresik a szekszárdi tinédzsert. A 15 éves lányt utoljára november 22-én látták.

Az eltűnt tinédzserről ezeket tudjuk

Roxána 170 cm magas, vékony testalkatú, barnászöld szemű, vállig érő barna hajú. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.

A tamási rendőrség azt kéri, hogy aki információval rendelkezik a lány jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségen.

Bejelentést tenni a +36 74 573 910-es telefonszámon, a 112-es segélyhívón, valamint a +36 80 555 111 Telefontanú zöldszámán is lehet.