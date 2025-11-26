Tinédzsert keresnek égen-földön: eltűnt N. Roxána

Eltűnt N. Roxána, mindenhol keresik a szekszárdi tinédzsert. A 15 éves lányt utoljára november 22-én látták.
Roxána 170 cm magas, vékony testalkatú, barnászöld szemű, vállig érő barna hajú. Képét ide kattintva lehet megtekinteni.
A tamási rendőrség azt kéri, hogy aki információval rendelkezik a lány jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségen.
Bejelentést tenni a +36 74 573 910-es telefonszámon, a 112-es segélyhívón, valamint a +36 80 555 111 Telefontanú zöldszámán is lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.