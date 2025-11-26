Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Tinédzsert keresnek égen-földön: eltűnt N. Roxána

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 10:02
eltűnt személyeltűnt fiatal személy
A rendőrség most a lakosság segítségét kéri. Egyelőre fogalmuk sincs, hol lehet az eltűnt tinédzser.
CJA
Eltűnt N. Roxána, mindenhol keresik a szekszárdi tinédzsert. A 15 éves lányt utoljára november 22-én látták.

Mindenki az eltűnt szekszárdi tinédzsert keresi
Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)
Fotó: Pexels / Pexels (illusztráció)

Az eltűnt tinédzserről ezeket tudjuk

Roxána 170 cm magas, vékony testalkatú, barnászöld szemű, vállig érő barna hajú. Képét ide kattintva lehet megtekinteni. 

A tamási rendőrség azt kéri, hogy aki információval rendelkezik a lány jelenlegi tartózkodási helyéről, jelentkezzen a rendőrségen.

Bejelentést tenni a +36 74 573 910-es telefonszámon, a 112-es segélyhívón, valamint a +36 80 555 111 Telefontanú zöldszámán is lehet.

