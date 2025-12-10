Kit Harington nem kért a magyar konyhából: Ezt ette Tatán a Trónok harca sztárja

Az utóbbi hónapokban sorra fordulnak meg hazánkban a hollywoodi sztárok. Nyáron Timothée Chalamet és Kylie Jenner kéz a kézben hódították meg Budapestet, de felbukkant itt nemrégiben Zendaya vagy épp a koncertező Jason Momoa is, ám nemcsak a Dűne-filmek, hanem a Trónok harca című sorozat népszerű arcai is előszeretettel látogatják meg Magyarországot. Alig pár hónappal azután, hogy a Emilia Clarke a budapesti Operaházban fotózkodott, most Havas Jon is hazánkból adott újabb életjelet magáról. Kit Harington ugyanis tegnap egy tatai étterembe tért be többedmagával.
Ha már a sztárok Magyarországon járnak, szívesen kóstolnak bele a honi ételrepertoárba, hiszen így még jobban meg tudják ismerni hazánk kultúráját. Kit Harington viszont már visszajáró vendég Magyarországon, így a választása a tatai Platán Bisztróban ezúttal nem egy magyar ételre esett. De hogy pontosan mit is evett itt tartózkodása alatt a Trónok harca csillaga? Erre a hely egyik munkatársa adta meg a választ a Borsnak.
Tafelspitz (magyarul: tányérhús), mely egy különleges egytálétel, éttermünk specialitása
− árulta el a bisztró egyik alkalmazottja, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy Harington mindenkivel nagyon kedves és közvetlen volt, bárkivel szívesen készített közös képet, aki kért tőle.
Akik kevésbé jártasak a gasztronómiában, még azoknak elárulnánk pontosan mit is foglal magában ez az osztrák fogás. A tafelspitz tulajdonképpen egy szép nagy szelet, főtt marhahús, melyet különféle mártásokkal, például paradicsomszósszal tálalnak, ahogyan az a Latinovits Zoltán-féle 1971-es Szindbádban is látható volt. A Harington által meglátogatott étterem ehhez még húslevest és velős pirítóst is kínál a menüjében, ezt a hármas fogást választotta végül a Trónok harca Havas Jonja is.
A hely beosztottjától egyébként azt is megtudtuk, hogy a színész nem egyedül érkezett meg az étterembe, egy nagyobb társasággal fogyasztotta ebédjét. Az asztalánál ráadásul nemcsak civilek foglaltak helyet, hanem például Kit Harington színésztársa, A három testőr és a férfi frizurákat megreformáló Harag című mozik sztárja, Logan Lerman is, illetve a Trónok harca egy másik, meg nem nevezett színésze is.
Azt viszont egyelőre nem tudni, mi okból gyűlt össze ekkora sztárparádé, de meglehet, hogy nem szabadidejükben csodálják meg Tata festői környékét Harington és társai, hanem a Netflixen nagyot hasaló The Witcher-sorozat után ismét egy hollywoodi gigaprojektet forgatnak a környéken.
