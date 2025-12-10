Kit Harington nem kért a magyar konyhából: Ezt ette Tatán a Trónok harca sztárja

Az utóbbi hónapokban sorra fordulnak meg hazánkban a hollywoodi sztárok. Nyáron Timothée Chalamet és Kylie Jenner kéz a kézben hódították meg Budapestet, de felbukkant itt nemrégiben Zendaya vagy épp a koncertező Jason Momoa is, ám nemcsak a Dűne-filmek, hanem a Trónok harca című sorozat népszerű arcai is előszeretettel látogatják meg Magyarországot. Alig pár hónappal azután, hogy a Emilia Clarke a budapesti Operaházban fotózkodott, most Havas Jon is hazánkból adott újabb életjelet magáról. Kit Harington ugyanis tegnap egy tatai étterembe tért be többedmagával.

A Trónok harca szépfiúja, Kit Harington Budapest után most Tatán tűnt fel (Fotó: Lev Radin)

A Trónok harca szívtiprója nem kért a gulyásból, inkább ezt ette helyette

Ha már a sztárok Magyarországon járnak, szívesen kóstolnak bele a honi ételrepertoárba, hiszen így még jobban meg tudják ismerni hazánk kultúráját. Kit Harington viszont már visszajáró vendég Magyarországon, így a választása a tatai Platán Bisztróban ezúttal nem egy magyar ételre esett. De hogy pontosan mit is evett itt tartózkodása alatt a Trónok harca csillaga? Erre a hely egyik munkatársa adta meg a választ a Borsnak.

Tafelspitz (magyarul: tányérhús), mely egy különleges egytálétel, éttermünk specialitása

− árulta el a bisztró egyik alkalmazottja, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy Harington mindenkivel nagyon kedves és közvetlen volt, bárkivel szívesen készített közös képet, aki kért tőle.

Akik kevésbé jártasak a gasztronómiában, még azoknak elárulnánk pontosan mit is foglal magában ez az osztrák fogás. A tafelspitz tulajdonképpen egy szép nagy szelet, főtt marhahús, melyet különféle mártásokkal, például paradicsomszósszal tálalnak, ahogyan az a Latinovits Zoltán-féle 1971-es Szindbádban is látható volt. A Harington által meglátogatott étterem ehhez még húslevest és velős pirítóst is kínál a menüjében, ezt a hármas fogást választotta végül a Trónok harca Havas Jonja is.

A Trónok harca szereplői, élükön Kit Haringtonnal vajon egy újabb nagy projektet forgatnak hazánkban? (Fotó: HBO)

Munka vagy turizmus?

A hely beosztottjától egyébként azt is megtudtuk, hogy a színész nem egyedül érkezett meg az étterembe, egy nagyobb társasággal fogyasztotta ebédjét. Az asztalánál ráadásul nemcsak civilek foglaltak helyet, hanem például Kit Harington színésztársa, A három testőr és a férfi frizurákat megreformáló Harag című mozik sztárja, Logan Lerman is, illetve a Trónok harca egy másik, meg nem nevezett színésze is.