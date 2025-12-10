Így lesznek nyitva a hivatalok az ünnepek alatt

A távirati irodához eljuttatott közleményükben felhívják a figyelmet arra, hogy az ünnepek alatt korlátozottan lesznek elérhetők a hivatali szolgáltatások.
Mint írják, a lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az Otthon Start Fix 3 százalékos lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB-jogviszony igazolások tekintetében.
Az ünnepnapok és az áthelyezett munkanapok miatt
december 24-től január 5-ig a kormányablakokban és kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés.
Az év végi leállás a földhivatalokat és az egészségbiztosítási ügyfélszolgálatokat is érinti, amit az Otthon Start lakáshitel iránt érdeklődőknek is érdemes számításba venni. A TB-jogviszony igazolást személyesen, vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni. (Az igazolás 30 napig érvényes. )
A kormányzat elektronikus ügyintézésre szolgáló honlapján a leállás idején is beadható kérelem, és még aznap megérkezik az igazolás az igénylő elektronikus tárhelyére, ha minden adatot hiánytalanul megadott.
A földhivatalok elsőként január 7-én nyitnak majd ki.
A szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23-a előtt benyújtani.
A halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain,
december 29–31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között,
ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.
Az ügyintézésre e hét szombatja is rendelkezésre áll, december 13-án ugyanis egységesen 8–12 óra között tartanak nyitva a kormányablakok, ekkor dolgozzuk le a december 24-i pihenőnapot.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálat most szombati nyitvatartásáról a kormányhivatalok hivatalos honlapján javasolt tájékozódni.
