Brutális, két autó gázolta halálra a 20 éves édesanyát

Tragikus balesetben vesztette életét egy fiatal édesanya az Egyesült Államokban. A 20 éves Kira Phillips-t két autó ütötte el, miközben az úttesten haladt át Nashville-ben. A nő néhány héttel kislánya első születésnapja előtt hunyt el.

Az édesanya azonnal meghalt.

Kislányt hagyott hátra az édesanya

A Metro Nashville Rendőrkapitányság közleménye szerint a halálos baleset december 26-án, pénteken körülbelül 17:40-kor történt a Bell Roadon. A hatóságok azonosították az áldozatot, értesítették a legközelebbi hozzátartozókat.

Az előzetes vizsgálat alapján Phillips a Bell Road balra kanyarodó sávjában tartózkodott, amikor egy észak felé haladó Nissan Versa sofőrje – aki éppen balra kanyarodott a Rice Roadra – elütötte. Az ütközés következtében a fiatal nőt egy másik forgalmi sávba sodorta az ütés ereje, ahol egy második jármű is elgázolta.

A rendőrség közlése szerint Kira Phillips a helyszínen életét vesztette. Mindkét sofőr a helyszínen maradt, és az elsődleges vizsgálatok alapján egyikük sem állt alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

A család és a barátok elmondása szerint kezdetben nem is tudtak a tragédiáról. Lateeka Brooks, Phillips párjának édesanyja a helyi televíziónak azt nyilatkozta, hogy a fiatal nő eltűnését jelentették, mivel szokatlan volt, hogy nem tudták elérni.

„Eltűntként kerestük. Nem tudtunk róla semmit, próbáltuk hívni, kapcsolatba lépni vele. Aggódtunk, mert nem volt rá jellemző, hogy csak úgy eltűnjön”

– mondta Brooks.

Kira Phillips éppen kislánya első születésnapját tervezte, amelyre néhány héttel később került volna sor.

„Mindent bele akart adni a baba születésnapi bulijába”

– tette hozzá Brooks.

Egy barátja, Tawanta Crutcher úgy emlékezett rá, mint odaadó anyára:

„Kira mindennél jobban szerette a gyermekét. Az egész élete a babája körül forgott.”

Crutcher szerint a fiatal nő halála hirtelen történt, és mély sokkot okozott a környezetében élőknek. Barátai és családtagjai egyaránt úgy jellemezték, mint szorgalmas, csendes természetű fiatal nőt, aki mindent megtett azért, hogy gondoskodjon a lányáról, írja a People.

„Szerette az édesanyját és a húgait. Mindig mosoly volt az arcán, ez az, ami a legjobban fog hiányozni”

– mondta róla egyik barátja.