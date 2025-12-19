Eleinte csak a torka fájt: karácsony előtt hunyt el a háromgyermekes édesapa

Egy szeretett édesapa, aki éveken át egészségügyi problémákkal küzdött, tragikus módon elhunyt. A 47 éves családapa halálával 3 gyermekét és párját hagyta hátra, csupán napokkal karácsony előtt.
A St. Helens-i Yan Hodkinson múlt héten hunyt el, óriási sokkot okozva szerelme, a 46 éves Jayne Chisnall számára. A brit pár 29 éve volt együtt, miután tinédzserként, közös barátokon keresztül ismerkedtek meg. Három gyermekük született: a 20 éves Jack, a 16 éves Ruby és a 11 éves Max.
Csodálatos volt. Imádott viccelődni az emberekkel. Mindenkinek volt valamilyen vicces története róla
– mondta Jayne, kiemelve, mindig ő volt minden buli lelke.
2023-ban Yannál fekélyes vastagbélgyulladást diagnosztizáltak, annak ellenére, hogy korábban nem voltak egészségügyi problémái. Jayne szerint meglehetősen beteg lett, de győztesen került ki a csatából. Viszont az előző év decemberében torokfájást kezdett tapasztalni. Kezdetben a gyógyszereinek tulajdonította, de a probléma továbbra is fennállt.
Januárban ismét fellángolt a fekélyes vastagbélgyulladása, majd folyamatosan fájt a torka. Áprilisban elvesztettük az édesanyját, és akkor nem volt túl jól
– mesélte az asszony.
Akkoriban mandulagyulladással kezelték. Aztán duzzanat jelentett a nyakában, és azt mondtam neki, hogy itt valami nincs rendben.
Júniusban Yannál negyedik stádiumú laphámsejtes karcinómát diagnosztizáltak. Ez egyfajta bőrrák, amelyet gyakran a bőrön megjelenő dudorok és kinövések jellemeznek. Az orvosok tájékoztatták a férfit, hogy a rák a mandulájában keletkezett, majd átterjedt a nyelvére, az állkapcsára, és daganatokat képezett a nyakában. Állapota súlyossága ellenére a kezelése kezdetben sikeresnek tűnt. December 14-én, vasárnap azonban Yan nyaki verőér-gyulladást szenvedett, amely során a nyaki verőér megreped, és ez súlyos vérzéshez vezet. Bár kórházba siettek vele, ott sem tudták már megmenteni az életét.
Jól volt, de a sugárkezelés és a nyakában lévő fő artériákra tekeredő daganatok sok kárt okoztak, és ez végzetes volt számára. Teljesen lesújtó. A gyerekek szíve összetört
– mondta Jayne, aki még mindig nem dolgozta fel a történteket.
Yan, aki villanyszerelőként dolgozott, élete utolsó hónapjaiban betegsége miatt nem tudott munkát vállalni, és mivel párja is betegszabadságon volt, hogy gondoskodjon róla, jövedelem nélkül maradtak. Emiatt a gyászoló család online gyűjtést indított a temetés fedezésére. Jayne most azt is reméli, az anyagi támogatás mellett a kampány felhívja a figyelmet a HPV okozta rákra, amelyben Yan is szenvedett – írta a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.