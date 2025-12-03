"Fáj a fejem attól, hogy nevetek, mert az agyam kiesik a helyéről"

Teljesen felfordult egy tanárnő élete, akinek szokatlan tüneteit, köztük egy elviselhetetlen fejfájást, ami nevetését kísérte, orvosai eleinte teljesen figyelmen kívül hagytak. A fiatal nőt egy életen át tartó betegséggel diagnosztizálták, ami miatt agya szó szerint kiesik a helyéről.
A 26 éves Shelli Gunnoe több mint egy évtizeden át küzdött a szokatlan tünetekkel, mire megkapta a Chiari-szindróma diagnózisát. A születési rendellenesség miatt az agy alsó része lenyomódik a gerinccsatornába, így lényegében kiesik a koponyán belüli normál helyéről. Mindezek ellenére több mint 14 évbe telt, mire felállították a diagnózist, és Shelli számos tünettel küzdött, többek között bizsergéssel az ujjaiban és a karjaiban, hányingerrel, hőérzékenységgel és időszakos látásromlással.
Az egyik epizód után a mosdóban képtelen voltam felkelni a szédülés és a hőség miatt, végül a vőlegényemnek kellett elhoznia a munkából.
– emlékezett vissza Shelli Dél-Karolinából.
Ez a konkrét eset neurológiai beutalóhoz és egy MRI-vizsgálathoz vezetett, amely 4 mm-es Chiari-malformációt mutatott ki. Bár az orvosok azt mondták, hogy a műtét nem szükséges, a fiatal nő tünetei olyan mértékben súlyosbodtak, hogy az olyan egyszerű mozdulatok, mint a felállás és a lehajlás is nehézséget okoztak.
Egy kontroll MRI-vizsgálat még tovább bonyolította a helyzetet Shelli számára, amikor egy neurológus azt mondta, hogy a tünetei inkább egy ál-agydaganatra utalnak, ami esetleg összefügg a megnagyobbodott agykamrákkal és a kórtörténetében szereplő vízfejűséggel. Az orvosok most úgy vélik, hogy jelenlegi egészségügyi problémái a születésére vezethetők vissza.
Sürgősségi császármetszéssel jöttem világra farfekvéses állapotban, lényegében függőleges helyzetben. Jelentős mennyiségű magzatvizet nyeltem le, és a koraszülött intenzív osztályról való elbocsátásom után a szüleim azt hitték, hogy belelendülnek a normális életbe egy újszülöttel, de hat hónapos koromra csípőrögzítőre volt szükségem.
- mesélte.
Shelli csecsemőként rendkívül ingerlékeny volt, és csak az nyugtatta meg, ha fogták, ezért neurológushoz vitték, mivel a szülei úgy gondolták, hogy a feje rendellenesen nagy. Azonban akkoriban az orvosok elhessegették az aggályokat, és nem kaptak kezelést.
2009-ben Shellit krónikus migrén miatt kórházba szállították, ahol a CT- és MRI-vizsgálatok enyhe vízfejűséget, az az agy-gerincvelői folyadék felhalmozódását mutattak ki, amit gyógyszerrel kezeltek. Gyermekkorában és serdülőkorában gyakran ájult el, szörnyű fáradtsággal és fejfájással küzdött, de mindezt az orvosok súlyának tudták be.
Egy 22 kilós fogyás után a tünetek nem enyhültek, majd 2022 januárjában, egy kerékpáros óra utáni ájulásban csúcsosodtak ki.
Mélyen legbelül tudtam, hogy valami nem stimmel. Idővel a tüneteim felerősödtek: homályos látás, szédülés, extrém fáradtság, reggelek, amikor lefagyva éreztem magam, és képtelen voltam felébredni, valamint olyan epizódok, amelyek nem tűntek normálisnak a koromhoz képest.
Shelli megkönnyebbült, de dühös volt, amikor 2024 novemberében végre megkapta a diagnózist, majd orvosa egy koponyamodellt mutatott neki állapotának szemléltetésére.
Arnold–Chiari-malformációt diagnosztizáltak Shellinél, amely a koponya fejlődési rendellenessége. A kór esetén a kisagy egy része a gerinccsatornába csúszik, mintegy „kiesik” a koponyán belüli helyéről.
Elmagyarázta, hogy az agyunk alján vannak az úgynevezett kisagyi mandulák, és az enyémek lejjebb vannak, mint kellene, és átcsúsznak a koponyám alján lévő nyíláson, ahol a gerincvelő fut. Mivel egy túl kicsi helyre szorulnak be, nyomást gyakorolnak a gerincvelőmre, és megzavarják az agy-gerincvelői folyadék áramlását... Amikor ez az áramlás elzáródik vagy lelassul, az irritálja az idegeket, és sok olyan tünetet okoz, amellyel küzdök.
Shelli állapotát jelenleg megfigyelés alatt tartják, amíg neurológusa kidolgoz egy kezelési tervet. Mindeközben a tünetek mellett próbál a lehető legjobban megbirkózni a mindennapokkal - írta a Mirror.
