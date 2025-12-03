"Fáj a fejem attól, hogy nevetek, mert az agyam kiesik a helyéről"

Teljesen felfordult egy tanárnő élete, akinek szokatlan tüneteit, köztük egy elviselhetetlen fejfájást, ami nevetését kísérte, orvosai eleinte teljesen figyelmen kívül hagytak. A fiatal nőt egy életen át tartó betegséggel diagnosztizálták, ami miatt agya szó szerint kiesik a helyéről.

Még egy átlagos nevetés is szörnyű fejfájással jár a fiatal tanárnőnek. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az elviselhetetlen fejfájás mögött nem egy hétköznapi betegség bújt meg

A 26 éves Shelli Gunnoe több mint egy évtizeden át küzdött a szokatlan tünetekkel, mire megkapta a Chiari-szindróma diagnózisát. A születési rendellenesség miatt az agy alsó része lenyomódik a gerinccsatornába, így lényegében kiesik a koponyán belüli normál helyéről. Mindezek ellenére több mint 14 évbe telt, mire felállították a diagnózist, és Shelli számos tünettel küzdött, többek között bizsergéssel az ujjaiban és a karjaiban, hányingerrel, hőérzékenységgel és időszakos látásromlással.

Az egyik epizód után a mosdóban képtelen voltam felkelni a szédülés és a hőség miatt, végül a vőlegényemnek kellett elhoznia a munkából.

– emlékezett vissza Shelli Dél-Karolinából.

Ez a konkrét eset neurológiai beutalóhoz és egy MRI-vizsgálathoz vezetett, amely 4 mm-es Chiari-malformációt mutatott ki. Bár az orvosok azt mondták, hogy a műtét nem szükséges, a fiatal nő tünetei olyan mértékben súlyosbodtak, hogy az olyan egyszerű mozdulatok, mint a felállás és a lehajlás is nehézséget okoztak.

Egy kontroll MRI-vizsgálat még tovább bonyolította a helyzetet Shelli számára, amikor egy neurológus azt mondta, hogy a tünetei inkább egy ál-agydaganatra utalnak, ami esetleg összefügg a megnagyobbodott agykamrákkal és a kórtörténetében szereplő vízfejűséggel. Az orvosok most úgy vélik, hogy jelenlegi egészségügyi problémái a születésére vezethetők vissza.

Sürgősségi császármetszéssel jöttem világra farfekvéses állapotban, lényegében függőleges helyzetben. Jelentős mennyiségű magzatvizet nyeltem le, és a koraszülött intenzív osztályról való elbocsátásom után a szüleim azt hitték, hogy belelendülnek a normális életbe egy újszülöttel, de hat hónapos koromra csípőrögzítőre volt szükségem.

- mesélte.