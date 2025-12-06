Eleinte a gyászra fogta a tüneteit egy fiatal nő, de hamar szembesülnie kellett a szörnyű diagnózissal

Maia Henderson-Roe azt hitte, hogy csupán a gyász miatt érzi rosszul magát, egészen addig, amíg észre nem vett a nyakában egy csomót. Egy ponton már a fejét sem tudta mozgatni tőle, és ekkor kapta meg a lesújtó diagnózist, miszerint rákja van.

A szörnyű rákdiagnózis miatt még karriert is váltani kell a fiatalnak. Fotó: GoFundMe

Eleinte a gyászra fogta a tüneteit

Márciusban találta meg először a duzzanatot a nyakában, amely egy kicsit kisebb volt, mint egy golflabda.

Amikor visszanézem a rólam készült képeket, akkor észrevehető, hogy a nyakam nagyobb volt, de mivel fokozatosan történt, nem vettem észre

- mondta a Nottinghamből származó Maia.

A 24 éves nő elmondta, hogy pajzsmirigy túlműködése van, így a stressz vagy a betegség miatt megduzzadnak nyirokcsomói. Épp ezért eleinte azt gondolta, hogy a gyász állhat a tünete mögött, ugyanis szeretett tengerimalacának hirtelen halála rendkívül felkavarta.

Találtam egy csomót a nyakamon, de nem igazán foglalkoztam vele, mert a nyirokcsomóim mindig is megduzzadtak, ha stresszes vagyok, vagy rosszul érzem magam. Elég hirtelen elvesztettük az egyik tengerimalacunkat. Ez felzaklatott, és elkezdtem nagyon fázni, és kicsit fáradt is lettem.

Viszont amikor Maia egy hónappal később még két csomót talált, felkereste a háziorvosát, de tőle csak azt a tanácsot kapta, hogy nincs ok az aggodalomra.

Hamarosan egy másik tünet is felütötte a fejét, még pedig a viszkető bőr, amit a fiatal a tusfürdőjére és testápolójára fogott.

Nagyon viszketett a bőröm, de érzékeny, így ezt ennek tulajdonítottam. Gyakran cseréltem a tusfürdőmet, és különböző krémeket használtam. Odáig fajult a dolog, hogy annyira vakartam a lábaimat, hogy gyakorlatilag megvágtam őket, mert állandóan viszkettek.

Bár már nyár volt, Maia még mindig fázott, annak ellenére, hogy kint meleg volt, és elkezdett elaludni nyilvános helyeken, így felkeresett egy fül-orr-gégészt. Azonban itt ismét csak annyit kapott, hogy nincs miért aggódnia.

Rettenetesen dühíti, amiért az orvosoktól hónapokon át nem kapta meg a valódi diagnózist

Ezen a ponton a csomók akkorára nőttek, hogy már nem tudta mozgatni a fejét rendesen, és végül júliusban a Doncaster Royal Infirmary-be küldték ultrahangvizsgálatra. Ekkor érkezett a sokkoló hír miszerint második stádiumú Hodgkin-limfómája van. Egy ezt követő röntgenfelvétel kimutatta, hogy további csomók vannak Maia mellkasában és nyakában, és hat különböző típusú kemoterápiára lesz szüksége, hogy felvegye a harcot a betegséggel.