„Ez egy hatalmas jóvátétel” - Monoron mentett életet János, korábban tragédiát élt át

Minden perc számított, hogy meg tudjanak menteni egy középkorú férfit Monoron. Az apa épp vizsgálatra tartott november 26-án, fia is elkísérte. A buszmegállóban azonban rosszul lett, mint kiderült: hirtelen megállt a szíve. Ha Papp János nem siet oda hozzájuk és kezdi meg azonnal az újraélesztést, tragédia történhetett volna.

Életmentés Monoron: ebben a buszmegállóban kellett megkezdeni az újraélesztést / Fotó: Google Street View

Újraélesztés a focipályán

A sors különös rendező – legalábbis János története erről tanúskodik. A 48 éves férfi 3 évvel ezelőtt, 2022-ben, egy pénteki napon vesztette el a legjobb gyerekkori barátját, Zoltánt. Egy focimeccsen játszottak együtt, amikor Zoltán hirtelen, a játék 20. percében összeesett. Leállt a szíve. János próbálta Zoltánt visszahozni az életbe, de sajnos hiába: a karjai között hunyt el. Jánosnak örökre az elméjébe égett a szörnyű pillanat.

Negyedórát élesztettem, mire kiértek a mentők. Vagyis csak próbáltam… Nagyon sokáig küzdöttek érte a mentősök is, de nem jártak sikerrel. A barátomat 8 éves korom óta ismertem, nagyon nagy trauma volt az elvesztése

– árulta el a Borsnak János, aki kis híján felhagyott ezután a focival.

„Sírtam, hogy nem vagyok képes többé pályára lépni. Édesanyám unszolására folytattam. Három nappal a barátom halála után már játszottam, az emlékére rúgtam a bőrt. A kisfiamból merítettem erőt” – idézte fel a kétgyermekes apa.

János a kisfiával - belőle merített erőt a nehéz időkben / Fotó: Beküldött fotó

Most, három évvel később sikerrel járt

János azóta is sokat gondol barátja tragédiájára. November 26-án a sikeres életmentés lelki feloldozást jelentett számára. Épp a tinédzser fiát és annak osztálytársát vitte haza autóval az iskolából, amikor meglátta Monoron, az Ady Endre úton az eszméletlen embert, valamint az előtte térdelő fiát. Jánosnak rögtön barátja, Zoltán jutott eszébe, azonnal megállt, hogy segítsen.

Tudtam, hogyan kell a szívmasszázst alkalmazni. Nagyjából öt perce próbáltam őt visszahozni az életbe, amikor elkezdett levegőt venni és az ellilult ajkai is visszanyerték a színüket.

– idézte fel a drámai pillanatokat János.

A mentőt már korábban riasztotta két fiatal. A helyi mentőállomás szerencsére a közelben volt, hét perc alatt kiértek. A férfit stabil állapotban adta át János a szakembereknek. Hatalmas öröm a számára, hogy segíthetett.

Nekem ez egy hatalmas jóvátétel valahonnan odaföntről, lelki feloldozás. Akkor nem tudtam a barátomat megmenteni, de most ezt az embert sikerült. Hazafelé vezetve azért elgondolkodtam az élet nagy dolgain. Sokszor átlépünk egymáson, a rohanó világ, ez az egész minden ráömlik az emberre, és elvész a legfontosabb: hogy figyeljünk egymásra

– zárta szavait a hős férfi.