Lebukott a csaló, aki ápolónak hazudta magát - és ezzel még nincs vége

Lopott személyazonossággal dolgozott több idősek otthonában is az a 46 éves csaló, aki idősek életét veszélyeztette. A 46 éves Ashton Guramatunhu büntető előélete miatt alkalmatlan volt arra, hogy a cheshire-i Warrington egyik gondozóügynökségénél munkát végezzen, ezért 2014 végén ellopta egy valódi ápoló adatait.

A csaló elképesztő lépésre szánta el magát, hogy ápolóként dolgozhasson, pedig alkalmatlannak találták / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Szakmai alkalmatlansága buktatta le a csalót

2014 végén a hamis ápoló egy Warringtonban működő ápolói ügynökségnél regisztrált, ahol egy ápolótól ellopott személyazonossággal szerzett állást. A férfi 2019 januárjában bukott le, amikor a valódi ápolót a Nővéri és Szülésznői Tanács (NMC) kereste meg egy esettel kapcsolatban, amely a férfi szakmai alkalmasságát érintette egy gondozóotthonban. Az ápoló közölte, hogy soha nem dolgozott az adott intézményben, így értesítették a clevelandi rendőrséget, amely nyomozást indított.

Az Express információi szerint az ügyet 2020-ban a cheshire-i rendőrséghez továbbították, miután kiderült, hogy a vádlott egy warringtoni ügynökségnél volt regisztrálva. Az ítélet után Naomi Sargent nyomozó, aki a cheshire-i rendőrség oldaláról vezette a nyomozást, a következőket mondta: