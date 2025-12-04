Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lebukott a csaló, aki ápolónak hazudta magát - és ezzel még nincs vége

csalás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 15:55
idősek otthonaápoló
A férfi nem először néz szembe az igazságszolgáltatással. A csaló teljesen kijátszotta a rendszert.
Amy Mans
A szerző cikkei

Lopott személyazonossággal dolgozott több idősek otthonában is az a 46 éves csaló, aki idősek életét veszélyeztette. A 46 éves Ashton Guramatunhu büntető előélete miatt alkalmatlan volt arra, hogy a cheshire-i Warrington egyik gondozóügynökségénél munkát végezzen, ezért 2014 végén ellopta egy valódi ápoló adatait.

alt=A csaló elképesztő lépésre szánta el magát, hogy ápolóként dolgozhasson több idős otthonban is, annak ellenére, hogy alkalmatlannak találták
A csaló elképesztő lépésre szánta el magát, hogy ápolóként dolgozhasson, pedig alkalmatlannak találták / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Szakmai alkalmatlansága buktatta le a csalót

2014 végén a hamis ápoló egy Warringtonban működő ápolói ügynökségnél regisztrált, ahol egy ápolótól ellopott személyazonossággal szerzett állást. A férfi 2019 januárjában bukott le, amikor a valódi ápolót a Nővéri és Szülésznői Tanács (NMC) kereste meg egy esettel kapcsolatban, amely a férfi szakmai alkalmasságát érintette egy gondozóotthonban. Az ápoló közölte, hogy soha nem dolgozott az adott intézményben, így értesítették a clevelandi rendőrséget, amely nyomozást indított.

Az Express információi szerint az ügyet 2020-ban a cheshire-i rendőrséghez továbbították, miután kiderült, hogy a vádlott egy warringtoni ügynökségnél volt regisztrálva. Az ítélet után Naomi Sargent nyomozó, aki a cheshire-i rendőrség oldaláról vezette a nyomozást, a következőket mondta:

„Guramatunhu-nak soha nem lett volna szabad ápolóként dolgoznia. Bár járt egyetemre, korábbi bűncselekményei miatt alkalmatlan volt a gondozói munkára. Ártatlan betegek életét tette kockára pusztán anyagi haszonszerzésért, és nem kétlem, hogy folytatta volna a bűncselekményeit, ha nem tartóztatják le. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu