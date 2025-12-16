„Tetőtől talpig csalánkiütések borították a testemet” – Ötször került kórházba a 18 éves Jessica

Jessica Tagg mindössze 18 éves volt, amikor egy rutinszerűnek szánt orvosi beavatkozás után az élete gyökeresen megváltozott. Az ohiói fiatal nő Valentin-napon esett át egy ambuláns műtéten, amelyet egy érrendszeri probléma miatt végeztek az orrában. Abban bízott, hogy ez lesz az utolsó beavatkozás, és végre maga mögött hagyhatja az évek óta tartó egészségügyi gondokat. Ehelyett az egész testét csalánkiütések borították el.

Különös betegség miatt jelentek meg a csalánkiütések Jessica testén /

Fotó: Unsplash

A műtét után az egész testét csalánkiütések borították el

Amikor azonban a műtét után felébredt, sokkoló látvány fogadta.

Tetőtől talpig csalánkiütések borították a testemet. Élénkvörös voltam, elviselhetetlenül viszkettem, és olyan égő érzésem volt, mintha az egész testemet mérges szömörce borítaná – csak tízszer rosszabbul

– idézte fel.

Az orvosok különböző gyógyszereket adtak neki, majd hat óra múlva hazaengedték. Ám mire a család hazaért a 35 perces útról, a kiütések visszatértek. Két órával később Jessica már ismét a sürgősségin volt: teste vörös foltokkal borítva, légzése egyre nehezebb.

A kórházban spontán urticariát és anafilaxiát diagnosztizáltak nála. Az orvosok szerint az állapotot a műtét során kapott, opioidokat tartalmazó fájdalomcsillapító váltotta ki. Bár ismét hazaküldték, a következő napokban újra és újra visszatértek a tünetek: csalánkiütések, fulladásérzés, pánik.

A következő két hónap Jessica számára maga volt a rémálom. Folyamatosan a sürgősségi osztály és az otthona között ingázott, miközben az állapota nem javult. Időközben angioödémát is megállapítottak nála – ez a bőr alatti szövetek hirtelen megduzzadásával jár, amely a torkát és az orrjáratait is elzárta.

Olyan érzés volt, mintha egy szívószálon keresztül próbálnék levegőt venni

– mondta.

Bár nagy dózisú szteroidkezelést kapott, az csak rontott a helyzeten. Ötször került kórházba. Mindezek ellenére Jessica nem esett pánikba.

Tudtam, hogy a pánik csak rontana rajta. Egyszerűen hittem benne, hogy létezik valahol megoldás

– mondta, a People magazinnak.

A fordulópont akkor jött el, amikor elutazott, hogy felkeresse Dr. Jonathan Bernsteint, az urticaria specialistáját. Az orvos azonnal felismerte a problémát: egy gyógyíthatatlan, de kezelhető állapotról van szó, amelynél a csalánkiütések és az angioödéma legalább hat héten át fennállnak, gyakran ismeretlen kiváltó okkal.

Bernstein injekciós kezelést írt fel, és Jessica állapota 72 órán belül javulni kezdett.

Eltűntek a csalánkiütések, nem égett az arcom. Nem volt tökéletes, de már élhető

– emlékezett vissza.