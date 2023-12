"A jövő karácsonya már nem ilyen" - ilyen ünnepi menüre számíthat Lagzi Lajcsi a börtönben

Galambos Lajos idén április 26-án kezdte meg a rá jogerősen kiszabott, 3 év hat hónapos börtönbüntetését. A muzsikus nem hétköznapi rab - hogy is lehetne az -, ő mentővel érkezett a börtön kapujába, és az elmúlt időszakban még egy percet sem töltött cellában. Persze Lajcsi nem jókedvében különcködik, az ellene folyó rendőrségi nyomozás során derült ki, hogy gyógyíthatatlan beteg. A muzsikusnak úgy nevezett keszonbetegsége van, ami egy olyan tüdőtágulat, ami gyakori nehézlégzést, fulladásérzést okoz.

Galambos Lajosnak keszonbetegsége van, amitől fullad. (Fotó: Markovics Gábor)

Börtönkórház

Lagzi Lajcsi már a bevonulása előtt jelezte, hogy a szakértők szerint az egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy olyan rab legyen, mint bárki más, orvosszakértői papírokkal bizonyította, hogy az otthonápolás az egyetlen megfelelő ellátás számára, a kérvényeit azonban elutasították, és továbbra is a berettyóújfalui börtönkórházban tölti a büntetését. Sokak szerint egy ilyen hely kész szanatórium a "rendes" börtönhöz képest, hiszen itt tisztaság van és nincs túlzsúfolva sem a hely, de erről bizonyosan másként nyilatkozna az a rab, akinek éveket kell egy ágyon eltöltenie...

Lagzi Lajcsi egy betegágyon tölti a börtönbüntetését. (Fotó: Máté Krisztián)

Íztelen karácsony

És ha nem lenne elég a magány és a bezártság: hamarosan itt a karácsony, a szeretet ünnepe, ami nyilvánvalóan megviseli az elítélteket is. Hisz kerüljön bármilyen ügy miatt börtönbe valaki, ezeknek az embereknek is van családja, gyerekeik, szüleik, szeretteik, akik ezekben a napokban nyilvánvalóan még jobban hiányoznak nekik. Ez ügyben Galambos pedig pont ugyanolyan elítélt, mint a többiek: számára is igen megterhelőnek ígérkezik ez az ünnep. Pláne annak fényében, hogy a családtól bár kaphat csomagot, a finom otthoni ételeket elfelejtheti, hiszen egy viszonylag friss rendelet szerint élelmiszert tilos beküldeni a raboknak. Idén nem lesz halászlé, sem káposzta, de még bejgli sem.

Lagzi Lajcsi idén nem ehet finom karácsonyi ételeke. (Fotó: Szabolcs László)

A fogvatartottak nem kaphatnak élelmiszer csomagot, ez alól a karácsony sem kivétel

- mondta a Bors megkeresésére, dr. Csontos Zsolt, Galambos Lajos jogi képviselője - Az ünnepi időszak a börtönökben ugyanúgy telik, mint bármelyik másik nap, de természetesen a büntetésvégrehajtás dolgozói igyekeznek apró gesztusokat tenni az arra érdemeseknek. Galambos Lajos kaphat csomagot a családjától, de abban maximum könyvek, levelek, fényképek lehetnek.

A legjobb ajándék, sajnos azt kell mondjam a pénz. Abból tud vásárolni magának ennivalót, ha arra van igénye.

- magyarázta az ügyvéd, aki hozzá tette: