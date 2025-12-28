Valódi Reszkessetek, betörők!-be illő akció: hős, 12 éves fiú állította meg a betörőt

Egy 12 éves fiú gyors gondolkodásának köszönhetően kerülte el a bajt, amikor karácsony előtt egy betörő elől sikeresen elmenekült és értesítette a rendőrséget. A történtek után családja igazi hősként könyvelte el őt, de akciója akár a Reszkessetek, betörők!-be is beleillene.

Ablakon át menekült, majd rendőröket hívott a betörőre a fiatal (Képünk illusztráció) Fotó: rawf8 / Shutterstock

Perceken belül elkapták a betörőt a kisfiúnak köszönhetően

Tristen Taylor december 23-án figyelt fel az üvegcsörömpölésre a New York állambeli, medfordi otthonukban, miközben egyedül volt otthon. Hallotta, hogy valaki a konyhában van, így gyorsan kiugrott a hálószobája ablakán. Ekkor szembesült azzal, hogy nem családja tért haza, hanem egy ismeretlen férfi tört be otthonukba, ezért a hátsó kertbe rejtőzött, és helyi idő szerint körülbelül 12:50-kor értesítette a hatóságokat.

A rendőrök 3 percen belül a helyszínre érkeztek, és a lakásban megtalálták a betörőt, akit később az 53 éves Christian Garcia-ként azonosítottak. A hatóságok jelentése szerint Garcia egy ablak betörésével jutott be az épületbe, hozzátették, hogy a történtek során a házban tartózkodó fiatal nem sérült meg.

Azt mondtam magamnak: "Ki kell jutnom a házból"

- emlékezett vissza a hátborzongató pillanatra Tristen.

A fiút nagymamája, Timothea Taylor a család kis hősének nevezte őt.

Nagyon büszkék voltunk rá, hogy képes volt megőrizni a nyugodtságát, és ilyen gyorsan hívta a rendőrséget

- tette hozzá.

A rendőrség tájékoztatása szerint Garcia-t harmadfokú betöréssel és betörőszerszámok birtoklásával vádolták meg. Egyelőre nem ismert, hogy tett-e vallomást a történtekről - írta a People.