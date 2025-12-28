Szinte szó szerint kővé dermedt egy édesanya a fáradtság miatt - ma már gyermekei gondoskodnak róla betegsége miatt

Mivel éppen túl volt a karácsony előtti rohanáson, Zoe Plumley azt hitte, egyszerűen csak rosszul van és kimerült, amikor elviselhetetlen fájdalom bénította meg. Azonban az édesanyának hamarosan szembe kellet néznie azzal, hogy valami egészen más betegség áll a háttérben.
Szenteste volt, Zoe a családjával a dél-walesi Bridgend-ben tartózkodott, és próbálták élvezni az ünnepi hangulatot. Újszülött kislánya, Larna békésen feküdt a babakocsiban, miközben édesanyja próbálta leküzdeni az ünnep okozta fáradtságot. Viszont valami nem volt rendben.
Egy karácsonyi fényösvényt néztük meg, és mondtam a páromnak, George-nak, hogy a hideg csontig hatol, és nagyon fáj mindenem. A séta végére fizikailag képtelen voltam feltolni a babakocsit a járdaszegélyen. Egyszerűen nem ment
- emlékezett vissza Zoe.
A programot a család félbehagyta, és inkább hazamentek, azonban a neheze még csak itt kezdődött a szokatlan tüneteknek.
Karácsony reggelére elviselhetetlen fájdalomra ébredtem. Egyetlen paracetamolt sem tudtam kinyomni a csomagolásból. Mozdulni sem bírtam. Ajándékot sem tudtam bontani. A testem egyszerűen nem úgy hajlott, ahogy kellett volna. Olyan volt, mintha kővé dermedtem volna.
A fájdalom ellenére az akkor 32 éves Zoe nem adta fel, és a 2020-as karácsonyra elutaztak szüleihez, Sommerset-be. Viszont tünetei ekkorra már családját is nagyon aggasztották.
Nem tudtam ajándékot bontani... nem tudtam rendesen magamhoz ölelni a babámat. Nem tudtam felöltözni. A cipőim sem jöttek rám a duzzanat miatt. Rémisztő volt.
A karácsonyi vacsora közben szülei szó szerint látták, ahogy a teste feldagad, és már lélegezni sem tud rendesen. Bár ezek után hazament Zoe tünetei nem enyhültek, sőt, elviselhetetlenek lettek.
Olyan volt, mintha az egész testem lángokban állna. Nem égő fájdalom, hanem egy intenzív, mindent elborító fájdalom, aminek semmi értelme nem volt.
Férje felhívta a sürgősségi háziorvost, aki azonnal mentőt küldött az édesanyáért. Végül a kórházban tüdőgyulladást állapítottak meg nála.
Morfiummal láttak el, majd hazaküldtek.
Otthon tovább folytatódott a harc a fájdalommal, ami már földre kényszerítette Zoe-t. Egy ponton még maga alá is vizelt, miután összeesett és nem tudott felkelni.
A következő hetek során mindennap felhívta háziorvosát a nő, aki sürgős reumatológiai beutalót intézett neki, miután a vérvizsgálat aggasztó eredményeket hozott. Mindeközben George gondoskodott róla otthon, de ha épp nem volt otthon, akkor 10 éves kisfia, Logan.
Januárban végre szakorvoshoz került, aki megerősítette Zoe legnagyobb félelmét.
Azt mondta, reumatoid artritiszem van.
A betegséget gyakran csupán ízületi fájdalomnak gondolják az emberek, de valójában egy autoimmun betegség, amely akár ágyhoz is kötheti az embert. Általában a kéz és a láb kis ízületeiben kezdődik, és olyan fájdalmat okoz, mintha az ízület lángolna.
Zoe februárban kezdte el szedni a metotrexátot, amely a betegség első kezelése. Ez egy úgynevezett betegségmódosító reumaellenes gyógyszer (DMARD), amely lassíthatja a betegség előrehaladását.
A betegség rendkívül agresszív volt. Mostanra elvesztettem a hüvelykujjam egyik ízületét. A szöveteket egyszerűen felzabálta a betegség
- magyarázta Zoe.
Az édesanya élete egyik napról a másikra megváltozott, ma már két mankót használ, csuklórögzítőket visel, és az otthonukban is több átalakítást végeztek, például elesésjelző riasztót szereltek fel.
Férje gondozója lett, egészen addig, míg Covidos nem lett.
2021 januárjában kapta el, és nagyon súlyos volt. Azóta rokkanttá tette. Most már kölcsönösen gondoskodunk egymásról.
Zoe gyermekeinek, a most 15 éves Logan-nek és az ötéves Larna-nak is alkalmazkodniuk kellett. Kisfia hivatalosan is fiatal gondozó lett, és megtanulta, hogyan segítsen, amikor az édesanyja nem tud megmozdulni. Mindezek ellenére az édesanya eltökélt, és elszántan halad tovább, felhívva a figyelmet a betegségre - írta a The Sun.
