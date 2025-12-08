Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Boldog családi pillanatokból élet-halál harc: megszülte második gyermekét, majd összeesett a kismama

anya
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 07:30
tragédiahalál
A család romokban. Az anya nem élte túl.

Szívszorító tragédia rázta meg egy kaliforniai család életét: egy mindössze 33 éves anya, Cassidy Arnold néhány órával második kisfia születése után összeesett, és már nem tért magához. Édesapja, Jason Simpson még az utolsó nyugodt pillanatoknak lehetett tanúja, amikor 4 éves unokájával, Charlie-val meglátogatta őt a kórházban.

Aimie Pieper és férje, Trent. Az anyuka a legboldogabb pillanataiban hunyt el
Aimie Pieper és férje, Trent. Az anyuka a legboldogabb pillanataiban hunyt el  Fotó: GoFundMe

Az anya nem élte túl: alig ismerhette meg második gyermekét

Cassidy november 24-én került be az intézménybe magas vérnyomás miatt, ahol sürgősségi császármetszéssel világra hozta kisfiát, Samet. Másnap már jókedvűen beszélgetett a családdal, azt tervezgetve, mit szeretne vacsorázni, amikor hazamehet. A kis Charlie izgatottan készült a találkozásra, és még azt is megkérdezte, megnézheti‑e édesanyja műtéti heget – Cassidy mosolyogva ígérte meg, hogy majd otthon megmutatja.

Harminc órával a szülés után azonban váratlanul tragédia történt: Cassidy a kórházi fürdőszobában összeesett. Bár rövid időre visszanyerte az eszméletét, állapota hamar romlani kezdett, végül szívleállást szenvedett. A Reno városába szállított édesanya november 26-án meghalt. A család egyelőre nem tudja pontosan, mi vezetett a tragédiához; az orvosok szülés utáni vérzésről beszéltek, de a végső okot a boncolás állapítja meg.

Férje, Trent és két kisfia most a közösség támogatására támaszkodik. A kis Sam jól fejlődik, a család pedig próbál minél több stabilitást biztosítani Charlie számára, aki hamarosan ötéves lesz. Cassidy sógornője adománygyűjtést indított, amely már több mint 96 ezer dollárt hozott össze, tudta meg a People.

Jason Simpson úgy emlékszik vissza lányára, mint szeretetteljes, odaadó édesanyára, aki mindennél jobban szerette látni gyermekeit boldognak. 

„Azt akarta, hogy a fiúk élményekkel teli, örömteli életet éljenek”

 – mondta a gyászoló apa.

 

