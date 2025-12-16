Egy idős asszonyt sokkoló látvány fogadott, amikor belépett abba a házba, amelyet elhunyt unokatestvérétől örökölt: évtizedek alatt felhalmozott a rothadó szemét, kosz és káosz borította szinte a teljes ingatlant.
A ma 80 éves Eileen Stukane csak kilenc hónappal unokatestvére, Bob Stukane halála után értesült a tragédiáról – teljesen véletlenül. Ő és a testvére egy családfakutató oldalon böngésztek, amikor rábukkantak Bob halálozási hirdetésére. Amikor Eileen felvette a kapcsolatot a temetkezési vállalattal, akkor derült ki számára, hogy a személyzet már hónapok óta próbálta elérni őt: Bob philadelphiai külvárosi házát ugyanis rá hagyta.
Megörököltem az unokatestvérem házát – amit odabent találtam, attól felfordult a gyomrom
Bob Stukane 67 éves volt a halálakor. Életét sokan „nomád léleknek” írták le, aki elszigetelten élt. Amikor Eileen belépett a pennsylvaniai három hálószobás, két fürdőszobás házba, azonnal világossá vált számára, hogy unokatestvére súlyos kényszeres gyűjtögetéssel küzdött. A lakást szó szerint ellepte a romló hulladék és a felhalmozott tárgyak tömege, írja a Mirror.
A nő elmondása szerint Bob problémái évtizedekre nyúltak vissza. Az 1980-as években egy hotelszobában elszenvedett támadás, majd évekkel később egy súlyos autóbaleset után állapota tovább romlott. Halála előtt több mint egy éve már nem tartották a kapcsolatot.
A gyűjtögetéshez rettenetes magány társult
– mondta Eileen később.
Az, aki így él, valójában nem akar így élni.
Eileen kezdetben dühöt érzett iránta, amiért eltaszította magától a családját. Bár Bob bankszámláján lett volna elegendő pénz egy professzionális lomtalanító cég megbízására. Végül azonban úgy döntött, saját kezébe veszi a rendrakást, és fokozatosan kitisztította a házat.
Bob halála után Eileen temetést is szervezett számára egy philadelphiai templomban. Unokatestvérét szülei mellé helyezték végső nyugalomra.
Úgy éreztem, mindent megtettünk, amit csak lehetett
– mondta.
Megadtuk neki azt a méltóságot és tiszteletet, amit megérdemelt
Szakértők szerint a kényszeres gyűjtögetés emberek millióit érinti világszerte. Az Egészségügyi Világszervezet 2018-ban hivatalosan is mentális zavarként ismerte el az állapotot, amely gyakran súlyos elszigetelődéssel és lelki szenvedéssel jár együtt.
