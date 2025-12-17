Nem ment a kislányaiért az anya – bekövetkezett a legrosszabb, amire senki sem számított

Tragikus körülmények között hunyt el a mindössze 29 éves anya, Jana Bahvalova, akit a Bridgewater-csatornából emeltek ki a mentők Manchesterben, miután két nappal korábban nem ment el a bébiszitterhez a kislányaiért.

Csatornából került elő az anya.

Fotó: Anita Orlova/GoFundMe

Az anya már soha többé nem látta gyermekeit

Jana holttestét december 10-én, szerdán reggel fél kilenc körül találták meg az altrinchami csatornaszakaszon. A rendőrség később megerősítette, hogy az elhunyt nő személyazonosságát hivatalosan is azonosították: a fiatal édesanya a warringtoni Birchwood városrészben élt.

A nő hotelben dolgozott takarítóként, és idén költözött Peterborough-ból Warringtonba, miután véget ért a házassága. Testvére, Diana elmondása szerint Jana egyedül nevelte két kislányát, Adelínát és Kate-et. A család december 8-án kezdett aggódni, amikor Jana nem érkezett meg a bébiszitterhez, hogy hazavigye gyermekeit. Ekkor derült ki, hogy nyoma veszett.

Diana megható szavakkal emlékezett meg húgáról a Manchester Evening Newsnak adott nyilatkozatában. Elmondása szerint Jana odaadó, csendes és rendkívül kedves ember volt, aki mindent a gyerekeiért tett.

„A férjétől való különválás után egyedül nevelte a kislányait. Nagyon szeretett kerékpározni, ez jelentette számára a nyugalmat és a boldogságot. Amikor nem ment el a gyerekekért a bébiszitterhez, tudtuk, hogy baj van”

– mondta.

A család szerint Jana szorgalmas, megbízható és alázatos volt, aki akkor sem panaszkodott, amikor az élet nehézzé vált.

„A lányai voltak az egész világa. Minden, amit tett, értük tette”

– hangsúlyozta testvére.

A Manchester-i rendőrség közleménye szerint a hatóságokat december 10-én reggel riasztották az altrinchami Atlantic Street környékére, ahol egy női holttestet találtak a vízben. A mentők a helyszínen már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A család adománygyűjtést indított Jana temetésének költségeire, valamint azért, hogy a két kislány jövőjét anyagilag is biztosítani tudják. A GoFundMe-n azt írták: Jana gyermekei voltak az „egész világa”, és most minden támogatásra szükségük van, hogy a gyász mellett ne nehezedjen rájuk elviselhetetlen anyagi teher, írja a Mirror.