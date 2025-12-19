Azt mondták, hogy csak stresszel a tinédzser: kiderült, hogy agydaganata van

Agydaganat miatt esett ösze az érettségi vizsgák után egy fiatal tinédzser, akinek korábbi tüneteit a stresszre fogták az orvosok, és vitaminokkal kezelték. Bár a betegség jóindulatú, a fiatal lány az egész életét egy daganattal a fejében kell leélnie, ugyanis nem eltávolítható.

Stresszre hivatkoztak, miközben agydaganata volt a 19 éves lánynak.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Agydaganat helyett stresszre hivatkoztak

Amikor Katie-Jo Bartlett 2022 júniusában ránézett az érettségi vizsgadolgozatára, olyan érzése volt, mintha minden “táncolt” volna a papírján. Hónapokkal korábban felkereste háziorvosát, és elmondta neki, hogy látásproblémái vannak, valamint hányinger, hátfájás gyötri, és a járásával is problémák voltak. A newcastle-i tinédzser azonban azt állítja, hogy problémáit elutasították, az orvosok szerint mindez csak a vizsgaidőszak nehézségei miatt voltak. Azonban ennél sokkal nagyobb probléma okozta a tüneteket.

Egy nappal a vizsgák befejezése után, a most 19 éves Katie-Jo összeesett a mosdóban, majd azonnal kórházba szállították, ahol vizsgálatokat végeztek rajta, amelyek kimutatták, hogy a fiatal lány agydaganattal küzd. Azonban a daganatot nem tudták az orvosok eltávolítani. Katie-Jo megrémült a hír hallatán.

Olyan fiatal voltam, hogy nem tudtam, mit jelent számomra az agydaganat. Nem tudtam elhinni, hogy ez velem történik.

Az érettségi alatt is érezte, valami nem stimmel

Az orvosok Katie-Jo-nál súlyos hydrocephalust állapítottak meg, amely azt jelenti, hogy Katie-Jo agyában folyadék gyülemlett fel. Átszállították másik kórházba, ahol a folyadékot sikeresen eltávolították. Későbbi MRI- és CT-vizsgálat kimutatta, hogy Katie-Jo agydaganata okozta a folyadék kialakulását.

Azóta Katie-Jo több műtéten esett át, hogy egy shuntot (egy vékony csövet) helyezzenek be az agy nyomásának csökkentése érdekében, mivel sajnos a daganat nem eltávolítható. A lány nyolc havonta jár MRI vizsgálatokra, amellyel figyelemmel kísérik a daganat növekedését. Katie-Jo, aki jelenleg a kiskereskedelemben dolgozik, így mesélte:

Az érettségi közepén jártam, és a papíromat néztem. Az egész oldal színekkel volt tele, és rosszul kezdtem érezni magam. Előtte már észrevettem, hogy amikor sétálok, úgy járok, mint egy részeg ember, egyik oldalamra dőlök, és soha nem tudok egyenesen menni. Szörnyű fájdalmat éreztem a hátamban, de mindenki azt hitte, hogy a vizsga okozta a stresszt, és azt mondták, vitaminokra van szükségem. Bár a daganat még mindig ott van, és egész életemben ott lesz, stabil állapotban van.

- mondta Katie-Jo. Shannon Winslade, a The Brain Tumour Charity szolgáltatások vezetője így nyilatkozott: „

Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki megosztja – gyakran szívszorító – történetét, hogy felhívja a figyelmet az agydaganatokra. Tudjuk, hogy minden család a maga sajátos módján kezeli az agydaganat diagnózisát és annak következményeit. Ezért a The Brain Tumour Charity támogatást kínál mindenkinek, akinek szüksége van rá. Nagyon fontos, hogy tudják, nincsenek egyedül.

- olvasható a brit Metro cikkében.