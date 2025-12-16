Az orvosok legyintettek a fejfájására – órákkal később a 14 éves fiú összeesett

Egy angliai család kétségbeesetten próbál mindent megtenni azért, hogy fiuk megkapja „az esélyt az életre”, miután kiderült: a 14 éves fiú, Max Hall fejfájásait nem ártalmatlan kamaszkori migrén, hanem egy műthetetlen agydaganat okozta.

A fiú a betegség ellenére pozitív maradt.

Fotó: Forrás: GoFundMe

A fiú szörnyű diagnózist kapott

Max egy évig küzdött visszatérő fejfájással, ám a család elmondása szerint minden alkalommal megnyugtatták őket: nincs ok az aggodalomra. Az orvosok úgy vélték, csupán a serdülőkorral járó migrénes panaszokról van szó. A fiú egyébként sportos, egészséges életet élő tinédzser volt, semmi más panasza nem volt.

Ám November 27-én – mindössze hat nappal a 14. születésnapja után – Max váratlanul epilepsziás rohamot kapott. Nem sokkal később egy második roham is követte, a fiút pedig azonnal kórházba szállították, ahol életfenntartó gépekre kellett kapcsolni.

Két nappal később a szülők, Jackie és Stephen Hall megkapták azt a hírt, amit egyetlen szülő sem akar hallani: fiuk agyában egy nagy kiterjedésű daganatot találtak. Az orvosok közölték velük, hogy a daganat elhelyezkedése miatt nem operálható, és jelenleg gyógyíthatatlannak számít.

A család Maxot „rendkívüli fiúnak” írja le: viccesnek, kedvesnek, gyengédnek és végtelenül szeretetteljesnek. Különösen közel áll a testvéreihez – a nála egy évvel fiatalabb George-hoz és 11 éves húgához, Hope-hoz –, akik számára ő a világ közepe.

A daganat azonban már most súlyos tüneteket okoz. Max memóriája és beszéde romlani kezdett: szavakat felejt el, összekeveri a mondatokat, vagy nem emlékszik nemrég lezajlott beszélgetésekre. A szülei számára szívszorító végignézni ezt a folyamatot.

Mindezek ellenére Max minden napot ugyanazzal az elképesztő erővel él meg, amely mindig is jellemezte. Pozitivitása, humora és bátorsága lenyűgözi a környezetét.

A család most adománygyűjtésbe kezdett, hogy külföldön immunterápiás kezelést kaphasson, amely reményt jelenthet számára, írja a People. December 12-én Max rövid időre visszatérhetett az iskolába is. Amikor meglátta barátait és tanárait, azonnal felragyogott – végig mosolygott, és különlegesnek érezte magát. A látogatás azonban annyira kimerítette, hogy a délután nagy részét alvással töltötte.

A fiú jelenleg hányingerrel és további tünetekkel is küzd, de minden egyes napot mosollyal, humorral és elképesztő bátorsággal él meg.

„Tudjuk, hogy hosszú és nehéz út áll előttünk. Mi Maxért állunk erősen, de az igazság az, hogy ő az, aki mindannyiunkat egyben tart”

– írták a szülők.