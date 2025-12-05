„Mindannyian összetörtünk” – holtan találták a gyönyörű édesanyát, miután túl sok fájdalomcsillapítót vett be a hátfájás ellen

Holtan találták azt a 37 éves, háromgyermekes édesanyát, aki túl sok fájdalomcsillapítót vett be krónikus hátfájásának kezelésére. Amie Barnes a tragédia előtt párjával, Jackel közös otthonukban elviteles vacsorát ettek, majd elfogyasztottak egy üveg bort. Ezt követően vette be a gyógyszereket és feküdt le aludni, majd alvás közben életét vesztette. Holttestére Jack talált rá másnap délután. Reggel ugyanis, amikor munkába ment, azt hitte, az anya csak hasra fekve, mélyen alszik.

Túl sok gyógyszert vett be hátfájására, belehalt Fotó: Unsplash

Túl sok gyógyszert vett be hátfájására, belehalt

Jack elmondását, miszerint Amie túl sok gyógyszert vehetett be, a rendőrség eleinte nem hitte el, ugyanis gyanúsnak vélték azt, hogy az anya szája körül vért találtak és az arca el volt színeződve. Később azonban kiderült, hogy a gyanús körülményeket csupán vérpangás okozta, miután Amie úgy aludt el, hogy e-cigaretta volt alatta. Ezt követően pedig arra is fény derült, hogy a szülésznőként dolgozó anya keverte a fájdalomcsillapítókat, több fajtát is bevett egyszerre.

Halálesete miatt nyomozás indult és a bíróságon kiderült, Amie kórházi, gerincműtéti várólistán szerepelt tünetei miatt. Közölték, habár az Amie által szedett gyógyszerek önmagukban nem okoztak volna halált, az együttes hatásuk jelentős szedációt okozhatott. Tragédiáját balesetnek minősítették. Temetését most barátnője, Olivia szervezi, aki azt szeretné, ha a búcsúztatás során minden rózsaszínű lenne.

Amie annyira kedves volt, a legszívélyesebb emberek egyike, akihez mindenki azonnal vonzódott. Olyan volt, mint egy friss fuvallat. Szeretetteljes, alázatos, gondoskodó. Nagyon hiányzik a családjának és barátainak. Teljesen váratlan volt a halála, mindannyian összetörtünk

- idézte őt a The Sun.