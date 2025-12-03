Ártatlannak tűnő szemvizsgálat mentette meg: rejtett agydaganatot találtak egy 8 éves kislánynál

Egy teljesen ártatlannak tűnő vizsgálat hozta felszínre azt, amire senki sem számított: egy nyolcéves kislány agydaganatát. Annabeth Baah május elején, a szokásos éves gyermekorvosi viziten járt, ahol feltűnt, hogy bal szeme kissé gyenge. Az orvos szemvizsgálatot javasolt, senki sem gondolta, hogy ez a döntés percek alatt az életéért folyó küzdelemmé válik.
Édesapja, Kwabena Baah még aznap elvitte a kislányt egy optometristához. Jeffery Cohen, a Visionworks vezető optometristája gyorsan felismerte, hogy valami nincs rendben: Annabeth bal szemének látóidege feltűnően duzzadt volt.
Ránézett, és azonnal mondta: most rögtön menjenek az ügyeletre. Ma este. Nem várhat
– idézi vissza az édesapa
A család öt órát töltött a sürgősségin, majd hazaküldték őket, egy neurológiai vizsgálat megszervezésének ígéretével. Másnap reggel azonban az optometrista felhívta őket, és megdöbbenve hallotta, hogy a kislányt nem vették fel. Ekkor már nem engedett halasztást: azt tanácsolta, vigyék azonnal a gyermekszemészeti osztállyal rendelkező Maria Fareri Gyermekkórházba.
Ez nem olyan dolog, amit holnapra lehet halasztani
– figyelmeztetett.
Annabeth-et végül bent tartották, elkezdődtek a vizsgálatok, és anyák napjára meg is érkezett a sokkoló diagnózis: agydaganat. A kislánynak másnap reggelre műtétet javasoltak.
A szülők értetlenül álltak a helyzet előtt.
Teljesen egészséges gyerek
– mondja édesanyja.
Sem fejfájás, sem látásromlás, sem semmilyen tünet nem utalt arra, hogy baj lenne.
Ha lenne valami, észrevettem volna.
A család második véleményt kért, így Annabeth-et átvitték a Columbia Presbyterian Kórházba, ahol megerősítették a diagnózist: a kislánynak egy nagyméretű, de jóindulatú agydaganata volt. Ha nem kezelik, idővel olyan nyomást gyakorolt volna a koponyájára, hogy akár a látását is elveszíthette volna.
Május 12‑én elvégezték a műtétet, majd hathetes protonterápiát írtak elő, mivel az orvosok nem tudtak minden tumorrészt eltávolítani. A kislány azonban mindenkit meglepett: két nappal a beavatkozás után Annabeth már táncolt a szobában.
Ha nem tudom, mi történt vele, el sem hinném. Sugárzott belőle az élet
– mondja.
Ma Annabeth újra a régi: rajzol, barkácsol az édesapjával, és semmi nem látszik rajta abból, min ment keresztül.
Ha ránézel, el sem hiszed, hogy nemrég agyműtéte volt
– mondta Mavis a People magazinnak.
