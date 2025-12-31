Megtalált feleség, adományok – megható történetekben segítettünk

A Magyarországon élő emberek idén is megmutatták, hogy készek segíteni a bajba jutottakon. Legyen szó beteg gyerekekről, összeomlott otthonokról vagy eltűntekről, az emberek mindig segítséget nyújtottak. Adományokat küldtek, álmokat váltottak valóra, reményt adtak vissza azoknak, akik igazán rászorultak. Mindehhez sokszor lapunk hozzájárulása is segített.

Attila így várta haza eltűnt feleségét. Szerette volna, ha a nő erre a levélre lép be a lakásba, ha ő éppen dolgozik. Minden adománynál többet jelentett neki, hogy visszakapta a feleségét Fotó: Beküldött

Nem mindig az adomány a legnagyobb segítség

Július 21-én, fényes nappal eltűnt az otthonából egy nő. A férje, Illyés Attila napokon keresztül várta haza a feleségét. Akkor sem adta fel a reményt, amikor a feleségéről mér 10 napja nem tudott semmit. Tudta, hogy a nő életben van. Ekkor a Borshoz fordult segítségért, itt üzent a feleségének.

Nem sokkal később megtörtént a csoda, amiben Attila reménykedett. Valaki az utcán felismerte a nőt a cikkünkben lévő fotó alapján. Odalépett hozzá és elmondta neki, hogy a férje nagyon várja haza. Ekkor a riadt nő, akitől korábban elvették a telefonját és az értékeit, felült egy vonatra és hazament. Attila, miután kinyitotta felesége előtt az ajtót, percekig fel sem fogta, hogy sikerült.

A történtek után a férfi egy megható üzenetet küldött a szerkesztőségünknek:

Először is, nem tudom szavakkal leírni, mennyire hálás vagyok nektek... mert nagy valószínűséggel az utolsó cikketeket mutatták meg neki... és egyből vonatra ült és hazajött..…

Fontos eszközt kapott Péter

A 41 éves Csikós Péter a legidősebb Magyarországon, aki a gyógyíthatatlan Duchenne-szindrómával küzd. A betegség miatt az izmai folyamatosan sorvadnak, 12 éves korában már kerekesszékbe került. Az állapota azóta is folyamatosan romlik, a betegség már a légzőizmait is érinti. Nem sokára elkerülhetetlen lesz számára a gégemetszés, hogy kevesebb nyomással is lélegezni tudjon, ezzel csökkentve az újabb légmell kockázatát.

Csikós Péter Fotó: olvasói

A sok rossz ellenére, szerencsére történnek velem nagyon jó dolgok is. Miután a Borsban olvastak rólam, megkeresett egy budapesti család. Személyesen is eljöttek hozzám Egerbe, hogy vásároljanak egy légtisztító berendezést, ami az én állapotom miatt nagyon fontos eszköz, mert a vírusokat és a port megszűri a levegőben. Én sajnos nem tudtam volna megvenni. Nagyon meghatódtam, hogy vannak még ilyen önzetlen emberek is, akik ennyire szívükön viselik mások sorsát. Már csak a gázkazán cseréjét kell megoldani, és békésen tudok majd élni az otthonomban”

– mondta Péter.