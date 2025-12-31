Megtalált feleség, adományok – megható történetekben segítettünk

A Magyarországon élő emberek idén is megmutatták, hogy készek segíteni a bajba jutottakon. Legyen szó beteg gyerekekről, összeomlott otthonokról vagy eltűntekről, az emberek mindig segítséget nyújtottak. Adományokat küldtek, álmokat váltottak valóra, reményt adtak vissza azoknak, akik igazán rászorultak. Mindehhez sokszor lapunk hozzájárulása is segített.
Július 21-én, fényes nappal eltűnt az otthonából egy nő. A férje, Illyés Attila napokon keresztül várta haza a feleségét. Akkor sem adta fel a reményt, amikor a feleségéről mér 10 napja nem tudott semmit. Tudta, hogy a nő életben van. Ekkor a Borshoz fordult segítségért, itt üzent a feleségének.
Nem sokkal később megtörtént a csoda, amiben Attila reménykedett. Valaki az utcán felismerte a nőt a cikkünkben lévő fotó alapján. Odalépett hozzá és elmondta neki, hogy a férje nagyon várja haza. Ekkor a riadt nő, akitől korábban elvették a telefonját és az értékeit, felült egy vonatra és hazament. Attila, miután kinyitotta felesége előtt az ajtót, percekig fel sem fogta, hogy sikerült.
A történtek után a férfi egy megható üzenetet küldött a szerkesztőségünknek:
Először is, nem tudom szavakkal leírni, mennyire hálás vagyok nektek... mert nagy valószínűséggel az utolsó cikketeket mutatták meg neki... és egyből vonatra ült és hazajött..…
A 41 éves Csikós Péter a legidősebb Magyarországon, aki a gyógyíthatatlan Duchenne-szindrómával küzd. A betegség miatt az izmai folyamatosan sorvadnak, 12 éves korában már kerekesszékbe került. Az állapota azóta is folyamatosan romlik, a betegség már a légzőizmait is érinti. Nem sokára elkerülhetetlen lesz számára a gégemetszés, hogy kevesebb nyomással is lélegezni tudjon, ezzel csökkentve az újabb légmell kockázatát.
A sok rossz ellenére, szerencsére történnek velem nagyon jó dolgok is. Miután a Borsban olvastak rólam, megkeresett egy budapesti család. Személyesen is eljöttek hozzám Egerbe, hogy vásároljanak egy légtisztító berendezést, ami az én állapotom miatt nagyon fontos eszköz, mert a vírusokat és a port megszűri a levegőben. Én sajnos nem tudtam volna megvenni. Nagyon meghatódtam, hogy vannak még ilyen önzetlen emberek is, akik ennyire szívükön viselik mások sorsát. Már csak a gázkazán cseréjét kell megoldani, és békésen tudok majd élni az otthonomban”
– mondta Péter.
Július 7-én szörnyű vihar tombolt végig az országon. Sok család otthonát tönkretette a hatalmas szél. A sárándi viharhősök, Szőllősi Norbert és csapata minden munkáját félretette a katasztrófa után, hogy a rászoruló emberek otthonát újra lakhatóvá tegye, teljesen ingyen.
A hírük gyorsan terjedt, így nem csak Sárándon, hanem a környező településeken is segítettek. Többek között egy nyugdíjas házaspár otthonának a tetejét is megjavították.
Sírtak, hogy ezt nem hiszik el, milyen jó emberek vannak. Nagyon hálásak voltak. Mondtam nem kell elhinni, majd holnap vagy holnapután el tetszenek hinni, mi szívesen segítettünk. Náluk keletkezett a legnagyobb kár, ahol a bagosiak közül aznap jártunk. Régi fajta síkpala fedte a házat. Ha háromszor annyit is fizetnek, akkor sem megyek fel, mert tudom, ha felmegyek, összetaposok belőle annyit, hogy kétszer annyit kell rajta javítani. Nekik mégis megtettem!
– mondta a Borsnak Norbert.
Önzetlen segítségükről mi is többször beszámoltunk, a hírük pedig gyorsan le is terjedt a környéken. Bagoson is több tetőt megjavítottak, az egyik helyi étterem pedig hálájuk jeléül megvendégelte a csapatot ebédre.
A miskolci Baksy Lénárdnál, vagyis Léninél három éve diagnosztizáltak autizmust. A fiú 9 éves, azonban még nem beszél, pár állat hangját tudja utánozni. A család abban bízik, hogy az őssejtterápia segíteni a fog Léni állapotán. A terápia öt alkalomból áll, és több mint 10 millió forintba kerül.
Az emberek összefogásának, segítségének hála a kisfiú két terápián már túl van, a harmadik pedig januárban lesz.
A gyermekem harmadik kezelése januárban lesz. Annak ellenére, hogy nem élünk rosszul, a terápia ára meghaladja a lehetőségeinket. A következő kezelést még ki tudjuk fizetni, de a gyűjtést folytatni kell ahhoz, hogy az összes őssejtkezelés árát elő tudjuk teremteni”
– mondta a Borsnak Léni apja, aki reméli, hogy a terápia végére a fiú megszólal.
