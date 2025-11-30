Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megfejtették Vénusz templomának rejtélyét: a tudósok rájöttek a sötét igazságra

Vénusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 12:30
templomakutatás
A kutatók sem értik. Vénusz templomának hihetetlen képessége van.

A Nápoly melletti Baiae romjai között álló, különleges nyolcszögletű építmény évszázadok óta lenyűgözi a kutatókat. A Vénusz templomának nevezett római szerkezet több mint 2000 éve áll rendületlenül egy olyan vidéken, ahol a föld folyamatosan emelkedik és süllyed a vulkáni aktivitás miatt. Most a nápolyi Federico II Egyetem tudósai végre megfejtették, mi őrizte meg ilyen hihetetlen állapotban.

Vénusz Templomának rejtélye
Ez Vénusz templomának titka?
Fotó: Forrás: Shutterstock/ Wirestock Creators

Mi volt a szerepe Vénusz templomának?

A 2. században, Hadrianus császár uralkodása alatt épült épület valójában nem templom volt, hanem a fényűző császári fürdőkomplexum hatalmas úszócsarnoka. A kutatók kilenc mintát gyűjtöttek a falakból, habarcsból és téglákból, majd mikroszkóppal és röntgensugarakkal vizsgálták meg őket. A feltárások egyértelművé tették: a rómaiak tudatosan használtak helyi vulkáni anyagokat, hogy az épület anyaga az idő múlásával egyre erősebbé váljon. 

Dr. Concetta Rispoli szerint a templom anyagai úgy viselkednek, „mintha természetes kőből lennének”. A titok a pozzuolánban rejlik, ez az apró vulkáni szemcse a mésszel keveredve új ásványokat hoz létre, amelyek évről évre szilárdítják a habarcsot. 

„A rómaiak olyan anyagokat választottak, amelyek nem gyengülnek, hanem összezárnak és erősödnek, minél idősebbek lesznek”

 – mondja. 

A kutatók azt is kimutatták, hogy különböző vulkáni köveket használtak stratégiailag: a könnyű scoria a felső részekbe került, hogy csökkentsék a terhelést, míg az erősebb tufák és lávák a tartóelemekbe. A scoria egy részét a Vezúv térségéből szállították, ami azt mutatja, hogy a rómaiak messziről is hozattak megfelelő anyagokat, ha az épület tartóssága ezt megkívánta. 

A térségben tapasztalható bradyszeizmus – a talaj lassú emelkedése és süllyedése – miatt a templom környezete majdnem hat méterrel került lejjebb az elmúlt évszázadokban. Maga az épület azonban meg sem moccant, és ma is feltűnően stabil. 

A név félrevezető: a Vénusz templomának azért kezdték hívni, mert 1595-ben a falak között előkerült egy Vénuszt ábrázoló szobor. A valóságban azonban az épület egy császári fürdő úszócsarnoka volt, ahol gyógyulás, társasági élet és pihenés zajlott.

A kutatás újabb bizonyítéka annak, hogy a rómaiak páratlan építészeti tudással rendelkeztek. Egyszerű geológiai anyagokból olyan szerkezeteket építettek, amelyek az idő múlásával nem romlanak, hanem erősödnek, ezért állhat ma is épen az épület, amely túlélte a vulkáni földmozgásokat, a talajsüllyedést és a kétezer év viszontagságait, írja a Daily Mail.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu