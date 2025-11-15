Szörnyű baleset a játszóházban: négyéves Lillie gerince 70 fokban görbült egy csúszdázás után!

A játék, ami rémálommá vált. Lillie éppen a csúszda aljánál állt, amikor egy másik gyerek hátulról belecsúszott. „Azt mondták, hogy felállt és tovább játszott, mintha semmi sem történt volna, de amikor megnéztem a hátát, majdnem elájultam” – mesélte a kétségbeesett anyuka, Amelia Russell. A kislánynál „baleset okozta gerincferdülést” diagnosztizáltak, amely gyorsan súlyosbodott, és a gerince 70 fokban görbült el.

Küzdelem az idővel és a gerinccel

Lillie három altatásos gerincnyújtó beavatkozáson esett át háromhavonta.

„A harmadik műtét után rájöttünk, hogy semmi sem működik. Az izmok sorvadnak, és mindössze négyéves volt!” – emlékezett vissza Amelia.

Azóta a kislánynak 22 órában kell viselnie a hátmerevítőt, miközben vár a következő, sokkal nagyobb műtétre, amikor fémrudakat ültetnek a gerincébe a londoni Royal Orthopaedic Hospitalban.

Egy anyuka harca és a családi élet

Amelia és férje, Dan, akik sikeres tetőfedő céget vezetnek, a gyógykezelések közben is próbálták irányítani a vállalkozásukat.

„Hihetetlenül stresszes időszak volt, egy évig nem volt nyaralásunk. A Staysure biztosításának köszönhetően azonban sikerült eljutnunk Törökországba, hogy egy kis családi időt töltsünk együtt” – mesélte az anyuka.

Inspiráció és remény

A család most Instagram-oldalt indított @lillielivingwithscoliosis néven, hogy Lillie történetét megossza, és más gyerekeket és családokat inspiráljon.

„Lillie egy kislányos lány, aki szereti az unikornisokat, de ez az ő rémálma, és az enyém is. Ő már észreveszi, hogy másképp áll, mint a barátai, és azt mondja: »különleges a hátam«” – mondta Amelia.

Sophie Davis a Staysure-től hozzátette: „Lillie igazi inspiráció. Már számos kihívással szembesült, és úgy döntött, hogy elmeséli a történetét, hogy segítsen más gyerekeknek, akik gerincferdüléssel élnek.”

A hosszú út vége

A család reméli, hogy Lillie 18 éves korára végre túl lesz a végső gerincfúziós műtéten, és az évekig tartó küzdelem után teljes életet élhet. Addig azonban napi szinten küzdenek a fájdalommal, a korlátozásokkal és a folyamatos kezelésekkel, miközben az Instagramon és a nyilvánosság előtt is próbálnak reményt adni más családoknak - írja a The Sun.