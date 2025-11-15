Véres katasztrófa, 72 áldozat: oroszlánok támadtak a stábra az Üvöltés forgatásán!

Sokat hallani veszélyes filmforgatásokról; akadt olyan kosztümös dráma is, ahol atomkísérletek zajlottak, de olyan forgatásból, mint a Roar című kultfilmé, nem sok akadt. A magyarul Üvöltés címen ismert trashfilm forgatásán a rendező, Noel Marshall úgy döntött, több tucat, idomítatlan nagymacskával dolgozik Afrikában. A főszerepben a Madarak sztárja és egyben a rendező-főszereplő felesége, Tippi Hedren, valamint a legenda lánya, Melanie Griffith is szerepelt.

Az Üvöltés forgatásán több tucat oroszlán, tigris és gepárd volt (Fotó: imdb.com)

Üvöltés film, aminél életveszélyesebb alkotás sosem készült

A film alaptörténete egy, a világtól elvonult férfiról szól, aki az afrikai szavannákon él nagymacskák között. Egy nap a családja meglátogatja, ám a kietlen táj és a vadállatok közelsége nem mindenkinek való, ez pedig horrorisztikus fordulatokat hoz. A rendező már 1970 óta tervezte a filmet, ám nem talált finanszírozót az őrült projektre, mivel nem akart idomított, cirkuszi állatokkal forgatni. Végül 1976-ra sikerült összeszednie 3 millió dollárt a munkálatokra. A stáb el is utazott a vadonba, ám sokan nem számítottak arra, hogy valóban vadon élő nagymacskákkal fognak együtt dolgozni.

Tippi Hedren és férje, Noel Marshall is többször megsérültek (Fotó: imdb.com)

Maratoni forgatás, életveszélyes balesetek

Az eredeti tervek szerint néhány hónap alatt leforgatták volna a filmet, ám folyamatos nehézségek merültek fel. Kezdetben az időjárás viszontagságai hátráltatták a munkát, a díszleteket többször is újra kellett építeni. A természet után azonban jöttek a nagymacskák. A hírek szerint 72 stábtag sérült meg – könnyebben vagy életveszélyesen – az idomítatlan oroszlánok és tigrisek miatt. A rendezőt és főszereplőt, Noel Marshallt több alkalommal is megtámadták, súlyos sebeket ejtve rajta. Tippi Hedren a szerencsésebbek közé tartozott: ő kisebb karmolásokkal megúszta. Lánya, Melanie Griffith azonban sokkal rosszabbul járt: az egyik oroszlán úgy felhasította az arcát, hogy 50 öltésre és később helyreállító plasztikai műtétre volt szüksége.

Melanie Griffith arcát össze kellett varrni az egyik jelenet után (Fotó: imdb.com)

A legrosszabbul azonban az akkor még operatőrként dolgozó Jan de Bont járt, aki később számos akciófilm rendezőjeként vált ismertté (például a Féktelenül 2 Sandra Bullock főszereplésével). De Bont dolgozott a legközelebb az állatokhoz, és az egyik oroszlán életveszélyesen megtámadta: gyakorlatilag élve megskalpolta. A sérülést 120 öltéssel tudták helyreállítani. Hónapokra kiesett a munkából, de végül visszatért a forgatásra.