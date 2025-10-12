„Le akartam írni az utolsó gondolataimat...” – Szerelmi vallomással búcsúzott az életmentő műtét előtt a hős tűzoltó

Nehéz időszakon van túl Márta Rajmund. Az önkéntes tűzoltó élete legnagyobb harcát vívta meg, amikor kiderült: 4 centis daganat fejlődött az agyában, ami egyre csak nő. A férfit október 1-jén műtötték meg. Most a kórházi ágyon először szólalt meg a nyilvánosság előtt.
Nyolc éven át, 2017-től Rajmund szinte minden szabadidejében a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként mentette az életeket. Idén nyáron sokként érte a diagnózis, hogy daganatos beteg. A 30 éves férfi szervezetét egy rendívül ritka, agyalapi-mirigy daganat támadta meg. A kórság ráadásul az átlaghoz képes nagyobb méretűvé fejlődött – 4 centis volt az átmérője. A hős tűzoltónak pillanatok alatt hullott szét az élete:
Rajmundot egy budapesti kórházban operálták. 8 órán át küzdöttek érte az orvosok, miközben a szerettei a váróban imádkoztak érte, hogy minden jól menjen. Jött is az örömhír: sikeres volt a beavatkozás!
A daganat 90 százalékát eltávolították! Utána intenzívre került, ahol egy napon át megfigyelték. Ott már meglátogattuk őt. Boldogok vagyunk, úgy néz ki, hogy minden rendben lesz
– árulta el boldogan Ternay István, Rajmund bátyja korábban a Borsnak.
A hős tűzoltót telefonon értük el. Megkönnyebbülve sóhajt egyet, és boldogan folytatja.
Hál’ istennek, úgy néz ki, hogy sikerült! Megcsináltam, győztesként jöttem ki a harcból
– kezdte el mesélni Rajmund.
A lelkében pokoli csatát vívott, fél tőle, hogy a műtét során komplikációk lépnek fel, és mindent elveszít, köztük a volt szerelmével, Krisztinával közös emlékeket, akivel 1,5 évig volt együtt. A sors kegyetlen fintora, hogy napokkal a letaglózó diagnózis előtt szakítottak. Rajmund a műtétre várva egy megható üzenettel búcsúzott a fiatal nőtől.
A halál gondolata nem rémített meg. Inkább attól rettegtem, hogy elveszítem az emlékeim, olyan személyeket, akik fontosak nekem. Két személynek, az egyik legjobb barátomnak és Tinának írtam, hogy lehet elfelejtem a közös emlékeket. A pillanatokat, amiket megéltünk, és hogy mindjárt tolnak be a műtőbe. Le akartam írni az utolsó gondolataimat, hogy mennyire szeretem, hiszen nem tudtam, hogy mire fogok emlékezni
– vallotta be Rajmund. A férfi megosztotta a megható sorokat, amiket Krisztinának megfogalmazott a búcsú Messenger üzenetben.
"Most visznek a műtőbe, és nem tudom, mi vár rám. Az orvosok mondták, hogy elveszíthetem az emlékeim egy részét. Lehet, hogy a közös pillanataink, a mosolyod, az öleléseink is eltűnnek. Ez nagyon fáj, de mielőtt bármi történne, tudnod kell valamit" – írta a könnyfakasztó szavakat, majd így folytatta a szerelmi vallomását:
"Mindig szerettelek, és most is teljes szívemből szeretlek. A láng, amit bennem gyújtottál soha nem aludt ki és te vagy számomra a legfontosabb. Nagyon, nagyon szeretlek, Tina. (…) Ha elveszítek mindent, akkor is biztos lehetsz benne, hogy a lelkem legmélyén örökre ott maradsz" – zárta Rajmund a szavait. A férfi nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de az biztos, hogy most már újult erővel vág neki. Már a könyvét is írja, amiről korábban azt mondta: egy olyan kisregényt alkot, ami a betegségnaplója, és elárulja benne a sorstársainak, hogy mi várhat rájuk és mire készüljenek. A tűzoltó felépülése 8 hónapon át tart, és ez idő alatt nem dolgozhat. A gödiek kiálltak érte, és hatalmas összefogással pénzt gyűjtenek neki erre az időszakra. Október 11-én, szombaton sütivásárt tartanak ért, aminek teljes bevételét neki adományozzák, de a Boldogságcseppek Alapítvány is gyűjt neki. Ha anyagilag támogatni szeretnéd Rajmund felépülését, ITT és ITT megteheted.
A Bors Márta Rajmundról készült videóját itt nézheted meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.