„Le akartam írni az utolsó gondolataimat...” – Szerelmi vallomással búcsúzott az életmentő műtét előtt a hős tűzoltó

Nehéz időszakon van túl Márta Rajmund. Az önkéntes tűzoltó élete legnagyobb harcát vívta meg, amikor kiderült: 4 centis daganat fejlődött az agyában, ami egyre csak nő. A férfit október 1-jén műtötték meg. Most a kórházi ágyon először szólalt meg a nyilvánosság előtt.

A nyolcórás műtét után már lábadozik Rajmund. Négy centis daganatot távolítottak el az orvosok fotó: beküldött

Daganattal küzdött

Nyolc éven át, 2017-től Rajmund szinte minden szabadidejében a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként mentette az életeket. Idén nyáron sokként érte a diagnózis, hogy daganatos beteg. A 30 éves férfi szervezetét egy rendívül ritka, agyalapi-mirigy daganat támadta meg. A kórság ráadásul az átlaghoz képes nagyobb méretűvé fejlődött – 4 centis volt az átmérője. A hős tűzoltónak pillanatok alatt hullott szét az élete:

épp állásváltoztatásban volt, a betegség miatt már nem tudott kezdeni új munkahelyén,

így munkanélküliként várta az október 1-jei műtétet,

miközben végig a tűzoltóságon, bajtársaiból merített erőt, ez egyben elterelte a figyelmét a rá váró beavatkozásról.

Rajmundot egy budapesti kórházban operálták. 8 órán át küzdöttek érte az orvosok, miközben a szerettei a váróban imádkoztak érte, hogy minden jól menjen. Jött is az örömhír: sikeres volt a beavatkozás!

A daganat 90 százalékát eltávolították! Utána intenzívre került, ahol egy napon át megfigyelték. Ott már meglátogattuk őt. Boldogok vagyunk, úgy néz ki, hogy minden rendben lesz

– árulta el boldogan Ternay István, Rajmund bátyja korábban a Borsnak.

Fájó búcsút vett

A hős tűzoltót telefonon értük el. Megkönnyebbülve sóhajt egyet, és boldogan folytatja.

Hál’ istennek, úgy néz ki, hogy sikerült! Megcsináltam, győztesként jöttem ki a harcból

– kezdte el mesélni Rajmund.

Az még nem dőlt el, hogy visszatérhet-e szeretett elfolgaltságához az önkétes tűzoltáshoz. Fotó: Csányi Bence

A lelkében pokoli csatát vívott, fél tőle, hogy a műtét során komplikációk lépnek fel, és mindent elveszít, köztük a volt szerelmével, Krisztinával közös emlékeket, akivel 1,5 évig volt együtt. A sors kegyetlen fintora, hogy napokkal a letaglózó diagnózis előtt szakítottak. Rajmund a műtétre várva egy megható üzenettel búcsúzott a fiatal nőtől.

A halál gondolata nem rémített meg. Inkább attól rettegtem, hogy elveszítem az emlékeim, olyan személyeket, akik fontosak nekem. Két személynek, az egyik legjobb barátomnak és Tinának írtam, hogy lehet elfelejtem a közös emlékeket. A pillanatokat, amiket megéltünk, és hogy mindjárt tolnak be a műtőbe. Le akartam írni az utolsó gondolataimat, hogy mennyire szeretem, hiszen nem tudtam, hogy mire fogok emlékezni

– vallotta be Rajmund. A férfi megosztotta a megható sorokat, amiket Krisztinának megfogalmazott a búcsú Messenger üzenetben.