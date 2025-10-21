„Minden hullócsillagnál azt kívántam, hadd legyen gyermekem” - Nikoletta fél vesével szülte meg Olíviát

Mester-Bertha Nikoletta élete nem meseként indult, mégis igazi csodává vált. Lupusszal küzd közel 20 éves kora óta, az orvosok egyetlen mondattal darabokra törték a reményeit: „Sajnálatos módon ön meddő, soha nem lehet terhes.” Nikoletta azonban minden születésnapján, minden egyes elfújt gyertyánál és minden hullócsillag felragyogásakor ugyanazt a kívánságot suttogta: „Csak hadd legyek egyszer anya.” Csodababa váltotta valóra az álmát!

Nikoletta és a csodababa, Olívia, a Transzplantáció Világnapján. Mellettük férje, Zsolt és édesanyja / Fotó: Markovics Gábor / Bors

Csodababa bizonyítja: sosem szabad feladni

Férjével, Zsolttal soha nem engedték el ezt az álmot: 2022-ben vesetranszplantáció előtt állt a betegsége miatt, és akkor jött a csodahír. A Bertha család ekkor olyan küzdelembe kezdett, amelyben a hit állt szemben az orvosi tényekkel. Nikoletta hosszú éveken át volt a transzplantációs várólistán, testközelből élte át a kórházi osztály rideg valóságát és a dialízisek sokaságát, de megélte élete legnagyobb boldogságot is.

Nem szeretek beszélni a transzplantációról, azonban a Transzplantációs Világnap nagyon megható volt. Megérintett, hogy mások is átestek azon, amin én, sőt, nagyon mélyen érintett, hogy még gyerekek is transzplantált betegek. Hatalmas dolog, hogy idős emberek is részt tudnak venni ebben a közösségben, és szervet tudtak adni, életeket menteni.

– meséli Nikoletta a Transzplantációs Világnap alkalmáról, melyet a Transzplantációs Alapítvány szervezett.

Nikoletta elmesélte, hogy emlékeiben intenzíven élnek ezek a kórházi napok, a fehér falak, a zöld csempe, a fájdalom és az a sok ima, amit az egészségért elmondott.

Volt, aki meghalt mellettem, láttam, ahogy karnyújtásnyira vitték el… Csak azért imádkoztam, hogy legyen ennek vége egyszer. Ma már más életet élünk. Megtörtént a csoda.

– teszi hozzá Nikoletta. Nikoletta szerencsére ma már egy más világban él. Egy világban, ahol minden nap egy újabb ölelés és mosoly fogadja kétéves kislányától, Olívia Rózától.

Amikor kiderült, hogy a transzplantációs várólistán sorra kerülök, megvizsgáltak, és kiderült, hogy 8 hetes terhes vagyok. Majdnem kiugrottam a bőrömből! A telefonhívás után szinte kirúgtam a teraszajtót, és kiabáltam a férjemnek: ‘Gyere, Maci, mi történik!’ Onnantól kezdve megváltozott az életem: anya lettem. Az egészség és az ő élete lett a legfontosabb.

– meséli Nikoletta elképesztő örömmel a szemében.